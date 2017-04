Erst das Ligaspiel gegeneinander, am 26. April das Halbfinalduell im DFB-Pokal (Live im Ersten und im Stream) und dazwischen die Champions League gegen Real Madrid (München) und den AS Monaco (BVB) - der April hat es für die beiden besten Teams der Fußball-Bundesliga wirklich in sich.

Der Start dahin ist auf beiden Seiten allerdings ein bisschen holprig verlaufen. So hat der FC Bayern gegen 1899 Hoffenheim die zweite Saisonniederlage in der Liga kassiert. "Das darf uns nicht passieren" , sagte Arjen Robben. Kollege Mats Hummels sah immerhin etwas Positives: "Vielleicht war es ja sogar ein gutes Zeichen für uns, weil wir nun wissen, dass wir mit einer passiven Haltung nur halb so gut sind."

Viele Stars gegen Hoffenheim auf der Bank

Halb so gut wie sonst war aber auch die Aufstellung, denn in der Startelf der Bayern stand mit Coman, Rafinha und Sanches nicht unbedingt das allererste Personal - Ribery, Lahm, Kimmich, Boateng und Müller saßen nur auf der Bank.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bayern nach der Niederlage deutscher Meister werden, liegt nun nur noch bei 100 Prozent. Daran wird vermutlich auch das Duell mit Borussia Dortmund nichts ändern. 15 Punkte beträgt der Vorsprung des Dauermeisters auf den nur noch gefühlten Rivalen.

"Da wird mir angst und bange"

Und der hat auch sonst noch so einige Probleme. Zwar wurde unter der Woche gegen den Hamburger SV 3:0 gewonnen. Doch das Ergebnis klingt eindeutiger, als es das Spiel tatsächlich war.

Viele vergebene Chancen und große Löcher in der eigenen Defensive lassen Trainer Thomas Tuchel nicht allzu vorfreudig die kommenden Tage erwarten: "Das ist fahrlässig und hat sich angefühlt wie eine Achterbahnfahrt. Da wird mir angst und bange, wenn ich an unser Programm in den nächsten Wochen denke. Es gibt zu viele Spiele, in denen es uns nicht gelingt, den Gegner auszuknocken."

Gegen die Bayern, so viel dürfte sicher sein, werden die Dortmund nicht allzu viele Chancen zum Vergeben bekommen. Einen der ersten vier Plätze in der Tabelle sollten die Borussen aber sicher haben, egal wie der "German Klassiker" bzw. "Deutsche Clásico" bzw. "Bundesliga-Hit" (dpa) ausgeht.

