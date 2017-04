Jubel um Torschütze Lewandowski (r.)

Robert Lewandowski (17./55./79. Minute) erhöhte sein Torkonto in der Bundesliga auf 24 Treffer. Thomas Müller (36./80.) traf zu seinem ersten Liga-Doppelpack nach einem Jahr, und Thiago (62.) krönte seine starke Vorstellung mit dem 4:0. Die nächste Turbo-Meisterschaft ist für die Münchner bei 13 Punkten Vorsprung auf RB Leipzig nur noch Formsache.

"Wir haben ein wirklich gutes Spiel gemacht" , sagte Bayern-Coach Carlo Ancelotti: "Lewandowski hat das gemacht, was er normalerweise tut. Er hat drei Tore gemacht und zwei vorbereitet, was soll ich noch mehr über ihn sagen. Ich bin glücklich, so einen Stürmer zu haben, der mehr oder weniger in jedem Spiel trifft."

Gäste blass - Thiago als Aktivposten

In der heimischen Arena erwiesen sich die Augsburger als nette Gäste. Die Münchner bekamen viele Räume, durften Ball und Gegner locker laufen lassen. Den Augsburgern fehlten Aggressivität und Intensität. Entlastung in der Offensive gab es nicht - so wird es eng im Abstiegskampf.