4. Spieltag

Herthas Trainer Pal Dardai ist die Freude über den perfekten Start mit drei Siegen aus drei Spielen schnell vergangen. Spielmacher Vladimir Darida musste nach dem 2:0 gegen Schalke wegen eines Außenbandrisses im Sprunggelenk operiert werden und fällt wohl für den Rest des Jahres aus. "Ohne Vladi wird sich unser Spiel verändern, aber wir haben gute Jungs, die die Lücke füllen können", sagte Dardai.

Keine Krise - aber auch keine Bayern-Jagd

Deutlich größer wird sein Missmut auf die Frage nach der Rolle des Verfolgers von Bayern München. "Das will ich gar nicht hören", sagte der Trainer, zumal gegen den Rekordmeister auch Salomon Kalou ausfällt. "Wir sind eine kleine fleißige Mannschaft, die jede Woche hart arbeiten muss", sagte Dardai. Aber daraus folgt: "Wir wollen ungeschlagen bleiben."

Der perfekte Saisonstart ist für Dardai eine gewisse Genugtuung. Nachdem die Vorbereitung holprig verlaufen war und der Einzug in die Europa League durch das peinliche Aus in der Qualifikation gegen Bröndby IF verpasst wurde, war in der Hauptstadt schon Krisenstimmung aufgekommen. "In Berlin wird viel von außen reingeredet, das verstehe ich nicht", sagte Dardai.

Ancelotti: "Manchmal muss man leiden"

Der FC Bayern musste derweil schwer für die Rückkehr an die Tabellenspitze arbeiten. Das Team von Trainer Carlo Ancelotti quälte sich nach einem Rückstand noch zu einem 3:1 über Ingolstadt.

"Manchmal muss man eben etwas leiden", sagte Ancelotti. Gegen Hertha BSC wollen die Bayern wieder glänzen - und alleiniger Tabellenführer werden.

Mögliche Aufstellungen:

Bayern: Neuer - Lahm, Javi Martinez, Hummels, Alaba - Xabi Alonso - Kimmich, Thiago - Müller, Ribery - Lewandowski.

Hertha: Jarstein - Pekarik, Langkamp, Stark, Plattenhardt - Lustenberger, Skjelbred - Weiser, Stocker, Haraguchi - Ibisevic.

Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb).

Stand: 20.09.2016, 08:52