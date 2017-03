Bei der Vorstellung des Interimstrainers ging es auch um die Ziele - und die heißen nach wie vor internationales Geschäft. Das wird angesichts der zwei jüngsten Niederlagen aber nicht einfach - im Moment steht Bayer auf Rang zehn, immerhin ist die Europa League noch nicht allzu weit weg, weil sich auch die anderen Teams Schwächen gönnen.

Der neue Trainer Tayfun Korkut (M) leitet in Leverkusen ein Training

Trotzdem: 30 Punkte nach 23 Spieltagen sind Leverkusens schwächste Ausbeute seit der Beinahe-Abstiegssaison 2002/03. Bayer kassierte in dieser Bundesliga-Saison auch mehr Gegentore (38) als in den vergangenen 32 Jahren.

Dabei wähnte sich Bayer vor der Saison so stark wie lange nicht und wollte eigentlich näher an die Spitze heranrücken. Doch Roger Schmidt gelang es in seiner dritten Saison als Bayer-Coach nicht mehr, das Potential des Kaders auszuschöpfen. Jetzt ist seine Zeit vorüber.

Lichtblick Havertz

Einer der wenigen Lichtblicke in Bayers verkorkster Saison ist Kai Havertz. Der 17-Jährige debütierte im Hinspiel in Bremen und wurde damit zum jüngsten Spieler in Leverkusens Bundesliga-Geschichte. Mittlerweile darf er sich Stammkraft nennen, stand in den vergangenen vier Bundesliga-Spielen immer in der Startelf und ist mit fünf Assists Bayers zweitbester Vorbereiter. Auf sein erstes Bundesliga-Tor wartet Havertz allerdings noch.

Werder mit Erfolgsserie

Die Gemütslage bei Werder Bremen ist da aber mal ganz anders. Nach drei Siegen in Folge beträgt der Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz schon stolze sieben Punkte. Besonders erfreulich - die Defensive ist ausnahmsweise mal recht stabil. Nur zwei Gegentore gab es in den vergangenen vier Spielen, das sind sie an der Weser kaum gewohnt. Und das ist auch ein Verdienst des derzeit bestens aufgelegten Torhüters Felix Wiedwald.