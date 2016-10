Für Stefan Kießling langte es in dieser Bundesliga-Saison erst zu drei Kurzeinsätzen. Ein Tor sprang dabei noch nicht heraus, aber immerhin ein Scorerpunkt.

Ein ungleich größerer Auftritt folgte dann unter der Woche in der Champions League. Gegen Tottenham Hotspur zeigte Kießling seine gewohnten Kämpfer- und Rackerqualitäten, blieb aber wie alle anderen 27 eingesetzten Spieler am Ende ohne Tor.

Das kann man von seinen Partien gegen Hoffenheim nicht behaupten, denn Kießling ist ein echter TSG-Schreck - nicht nur wegen seines legendären Phantomtors. Kießling erzielte in 15 Bundesliga-Spielen gegen die TSG zehn Tore (inklusive Phantomtor).

Volltreffer Kramaric

Auf der anderen Seite des Platzes freut sich das noch immer ungeschlagene Hoffenheim über eine echte Erfolgsgeschichte. Andrej Kramaric feierte beim letzten Duell beider Teams am 23. Januar 2016 sein Bundesliga-Debüt und sorgte mit fünf Toren und vier Vorlagen für ein gutes Saisonende der arg gefährdeten Hoffenheimer.

Und in dieser Saison macht Kramaric einfach weiter. Der 25-jährige Kroate traf in drei der vergangenen vier Bundesliga-Partien. Mit 16 Scorer-Punkten (je 8 Tore und Assists) in 22 Bundesliga-Spielen kann er nur als absoluter Volltreffer bezeichnet werden.

