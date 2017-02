Können sie sich noch an Alfred, Heinz-Ludwig und Willi Schmidt erinnern? Nein? Macht nichts - die drei trainierten einst Offenbach, Tasmania Berlin und Duisburg in der Bundesliga, waren aber nur mäßig erfolgreich und zudem nicht lange im Amt. So richtig nachhaltig bekannt gemacht im Oberhaus haben den Nachnamen erst Roger und Martin, die Trainer der beiden Kontrahenten Leverkusen und Mainz.

Ein (Trainer-)Duell nicht ohne Brisanz, wurde Martin Schmidt doch zuletzt als möglicher Nachfolger von Roger Schmidt bei Bayer Leverkusen gehandelt. Zwar dementierten alle Seiten einen Kontakt, trotzdem war das Gerücht in der Welt und der bemitleidenswerte Roger Schmidt um einen potenziellen Nachfolger reicher.

Aufwärtstrend unterm Bayerkreuz

Allerdings hat sich die Ausgangssituation für den einstigen Paderborner zuletzt zum Positiven hin verändert: Vor dem letzten Heimspiel gegen Frankfurt war der Bayer-Coach deutlich angezählt. Heraus kam dann ein starkes Spiel seiner Elf, beim 3:0 wurde der höchste Saisonsieg gefeiert. Anschließend in Augsburg legte Bayer mit einem 3:1 nach. Der Dämpfer in der Champions League beim 2:4 gegen Atletico Madrid dürfte da nicht allzu schwer ins Gewicht fallen, immerhin spielte man gegen den letztjährigen Finalisten. Da kann man mal verlieren.

Ganz anders ist die Lage in Mainz. Der FSV holte in den letzten zehn Spielen nur acht Punkte (zwei Siege, zwei Remis, sechs Niederlagen). In diesem Zeitraum war nur Schlusslicht Darmstadt 98 erfolgloser (vier Zähler). Das 0:2 gegen Werder Bremen in der letzten Runde war richtig schmerzhaft, im Moment sollten die Rheinhessen in der Tabelle eher nach unten schauen. Sechs Punkte sind es auf den Relegationsplatz - die können mitunter schneller aufgebraucht sein, als Keeper Jonas Lössl (bereits 37 Gegentore) hinter sich greifen kann.

Mainz in der Fremde zuletzt nur Kanonenfutter

Vor allem auswärts läuft es so ganz und gar nicht. Die Mainzer haben die letzten sechs Partien in der Fremde alle verloren, für den FSV ist dies die längste Negativserie in der Bundesliga seit zwölf Jahren. Insgesamt kassierten die Rheinhessen in der Fremde sieben Niederlagen in dieser Saison, das sind bereits so viele wie in der kompletten letzten Spielzeit. Kein wirklich gutes Omen für das Gastspiel in Leverkusen.

