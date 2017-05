Schafft der 1. FC Köln den Sprung in die Europa League? Mit dem berauschenden 4:3-Erfolg gegen Bremen am vergangenen Wochenende setzten die Kölner ein klares Signal. Aber: "Wir benötigen auch noch Punkte aus den Spielen gegen Leverkusen und Mainz“, sagte Trainer Peter Stöger, dessen Spieler sich nach dem Bremen-Spiel am Ende ihrer Kräfte gezeigt hatten.

Beim Derby in Leverkusen ginge es nun darum, dass " alle körperlich wieder möglichst optimal aufgestellt sind. Allerdings geht es ja um eine positive Herausforderung und der Druck ist nicht mit dem eines Abstiegskampfs vergleichbar".