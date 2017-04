Der FC Bayern München hat sich bereits am vergangenen Spieltag für die kommende Champions-League-Saison qualifiziert - so früh wie kein anderes Team in Europa. So schnell möchten sich die Münchner aber nicht mit der kommenden Spielzeit beschäftigen. Schließlich soll die aktuelle Saison nicht am kommenden Dienstag enden.

Mäßige Bilanz nach Champions-League-Spielen

Bevor der FC Bayern in Madrid die Chance hat, die 1:2-Hinspielniederlage im Viertelfinale gegen Real Madrid wettzumachen, steht erstmal der Ligaalltag an. Bayer 04 Leverkusen heißt der Gegner am kommenden Samstag (15.04.207). Und die Bilanz der Bayern in sogenannten "Sandwich-Spielen", also einem Ligaspiel zwischen zwei Champions-League-Spielen, ist eher mäßig. In den vergangenen drei Jahren gewann der FC Bayern nur drei von sechs "Sandwich-Spielen" (ein Remis, zwei Niederlagen).

Video starten, abbrechen mit Escape München gegen Madrid - die Tore | Tagesthemen | 12.04.2017 | 00:57 Min. | Verfügbar bis 12.04.2018 | Das Erste

Ein Hoffnungsschimmer also für Bayer 04. Auch beim letzten Sieg der Rheinländer gegen den Rekordmeister im Mai 2015 (2:0) hatten die Münchner ein Champions-League-Spiel vor der Brust (gegen Barcelona). Damals traten die Bayern allerdings unter anderem mit Mitchell Weiser, Gianluca Gaudino, Rico Strieder und Lukas Görtler in der Startelf an. Gut möglich, dass Bayern-Trainer Carlo Ancelotti auch diesmal einige Leistungsträger schont. Robert Lewandowski wird fehlen, unabhängig von seiner Schulterverletzung. Er ist gelbgespert.

Schweres Restprogramm für Bayer 04

Von solchen Gedankenspielen ist Bayer 04 Leverkusen weit entfernt. Aus der Champions League ist die Werkself bereits ausgeschieden und auch in der kommenden Saison wird es für Leverkusen wohl keine "Sandwich-Spiele" geben. Bayer 04 gewann nur eines der letzten sieben Spiele in der Bundesliga. Platz zwölf ist die schlechteste Saisonplatzierung. Der Europapokal ist sechs Punkte entfernt. Und das Restprogramm hat es in sich: Die Leverkusener spielen nur noch gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte - und gegen wiedererstarkte Ingolstädter.

Mut schöpft Bayer 04 aus dem letzten Spiel gegen Leipzig. Die Leistung stimmte, trotz 1:0-Niederlage. Trainer Tayfun Korkut habe dort "viele Sachen gesehen, die uns positiv stimmen, ein gutes Spiel gegen die Bayern machen zu können. Die Punkte die wir in Leipzig und in den letzten Spielen liegen gelassen haben, müssen wir versuchen, uns im nächsten Spiel wieder zu holen."

Bayer 04 verbreitet Optimismus

Bei Bayer herrscht trotz der bisher unzufrieden stellenden Saison also Optimismus. "Die Mannschaft existiert, sie wehrt sich, sie macht, sie tut. Das muss man auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt geht es gegen die Bayern. Da werden wir uns nicht verstecken" , sagte Sportchef Rudi Völler.

Genau wie die Bayern werden aber auch die Leverkusener nicht in Bestbesetzung antreten, gezwungenermaßen. Lars Bender (Sprunggelenks-OP) und Hakan Calhanoglu (FIFA-Sperre) fehlen ohnehin. Dazu wird auch Innenverteidiger Jonathan Tah nach seinem Muskelfaserriss weiter ausfallen, obwohl er schon ins Mannschaftstraining zurückgekehrt war. Auch der Einsatz von Chicharito ist fraglich, der Stürmer hatte sich bei der Nationalmannschaft eine Zerrung zugezogen.

Mögliche Aufstellungen

Bayer 04 Leverkusen: Leno - Hilbert, Jedvaj, Toprak, Wendell - Baumgartlinger, Kampl - Bailey, Havertz, Brandt - Volland

Bayern München: Neuer - Rafinha, Javi Martinez, Boateng, Juan Bernat - Kimmich, Xabi Alonso - Coman, Thiago, Douglas Costa - Müller

Schiedsrichter: Siebert (Berlin)

Thema in: Bundesliga-Vorschau, Deutsche Welle, Freitag, 14.4., 18.30 Uhr

Stand: 14.04.2017, 08:00