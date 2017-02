Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler will vor der dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt nicht zu viel Druck auf die Mannschaft und vor allem Trainer Roger Schmidt machen. "Das ist natürlich kein Endspiel. Das ist Blödsinn", so Völler deutlich. "Es gibt kein Ultimatum für den Trainer."

Doch auch der mitunter dünnhäutige Ex-Nationalstürmer weiß um die Lage. Leverkusen hat in dieser Saison schon neun Mal verloren, aber erst sieben Mal gewonnen. Der Rückstand auf Rang vier ist mittlerweile größer als der Vorsprung auf die Abstiegsregion. Mit 24 Punkten weist Bayer die schlechteste Bilanz seit elf Jahren auf.

Keine Handschrift erkennbar

Am Rhein werden mittlerweile kleinere Brötchen gebacken. Das Markenzeichen von Trainer Schmidt - überfallartiges Pressing, schnelles Umschaltspiel - ist nicht mehr zu erkennen, eine Alternative scheinbar nicht vorhanden. Die letzte Enttäuschung gab es in der vergangenen Woche beim 0:1 im Auswärtsspiel gegen den Hamburger SV.

Dazu kommen personelle Probleme. Mit dem gesperrten Hakan Calhanoglu und dem verletzten Chicharito fehlen Leverkusen weiter wichtige Akteure. In der Abwehr ist Jonathan Tah verletzt, die Rückkehr von Alesandar Dragovic nach Muskelverletzung noch nicht sicher. Dabei wäre die Rückkehr des Österreichers zumindest ein gutes Omen: Mit Dragovic und Ömer Toprak zusammen auf dem Platz hat Bayer noch nicht verloren.

Druck im Zentrum und über die Außen

Da sieht die Lage bei Eintracht Frankfurt schon ganz anders aus. 35 Punkte nach 19 Spieltagen bedeuten die beste Ausbeute seit 24 Jahren. Nach dem hochverdienten 2:0 im Hessenderby über Darmstadt 98 hat Frankfurt bereits mehr Punkte auf dem Konto als in der kompletten Vorsaison. Zudem darf sich die Eintracht über das Weiterkommen im Pokal gegen Hannover 96 freuen.

Video starten, abbrechen mit Escape Hannover gegen Frankfurt - die Höhepunkte | Sportschau | 08.02.2017 | 07:03 Min. | Verfügbar bis 09.02.2018 | Das Erste

Von den Außenpositionen kommt dabei viel Druck. 18 Flanken gegen die Lilien waren am zuletzt Ligabestwert. Mit acht Hereingaben tat sich dabei vor allem der in Leverkusen augebildete Bastian Oczipka hervor. Dazu kam die beeindruckende Zahl von 86,5 Prozent angekommener Pässe. Und auch im Zentrum tut sich ein Spieler hervor.

Ante Rebic lieferte gegen Darmstadt ein starkes Spiel ab. Er gab mehr Torschüsse ab (5) als die Lilien insgesamt und belohnte sich mit seinem ersten Bundesliga-Treffer. Der Kroate führte auch die meisten Zweikämpfe (32) und zog die meisten Sprints an (32). Leverkusen muss sich also warm anziehen gegen eine Eintracht in Topform.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 11.02.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 11.02.2017 | Das Erste

red/dpa/sid | Stand: 10.02.2017, 08:00