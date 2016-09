Wollen Sie Ihren Kindern dieser Tage den Begriff Relativität erklären, können Sie die alte "Ein Haar in der Suppe ist viel, ein Haar auf dem Kopf wenig"-Formel zu Rate ziehen – oder die beiden Remis in der Champions League unter der Woche von Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. Während beim BVB die Freude über das späte 2:2 gegen Real Madrid überwog, herrschte unterm Bayerkreuz nach dem 1:1 in Monaco eher Katerstimmung. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit egalisierte Monacos Verteidiger Kamil Glik die Leverkusener Führung. "Er wird in seinem ganzen Leben weder im Training noch im Garten wieder so ein Tor schießen" , ärgerte sich Trainer Roger Schmidt. "Fußball ist manchmal brutal."

Trösten können sich die Leverkusener mit der zuvor durchaus starken Leistung. Die passt zum jüngsten Aufwärtstrend in der Liga: Zuletzt blieb man dort erstmals zweimal in Folge ungeschlagen (0:0 gegen Augsburg, 3:2 in Mainz). Zufriedenstellend ist die Ausbeute mit sieben Punkten aus fünf Spielen aber weiterhin nicht. Und einen Sieg gegen den BVB sollte man nicht schon für den Briefkopf einplanen: Bayer ist gegen den Vizemeister seit neun Heimspielen sieglos. In der vergangenen Saison gab es zwei Pleiten und kein eigenes Tor.

Bei den Dortmundern ist die Stimmung wesentlich besser – vor allem bei einem: André Schürrle erzielte als Joker den Last-Minute-Ausgleich gegen Madrid. "Wenn man zweimal gegen Real Madrid von einem Rückstand zurückkommt, ist das ein schönes Gefühl" , sagte der Torschütze. "Das wird uns helfen, als Mannschaft zusammenzuwachsen." Ob der ehemalige Leverkusener gegen seinen Ex-Klub weiter beim Zusammenwachsen behilflich sein kann, ist indes unklar. Noch während der Partie gegen Real meldeten sich die Beschwerden im lädierten Knie zurück.

Mögliche Aufstellungen:

Bayer Leverkusen: Leno - Bender, Tah, Toprak, Henrichs - Aranguiz, Kampl - Brandt, Volland, Calhanoglu - Chicharito.

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer - Weigl - Dembélé, Götze, Castro, Guerreiro - Aubameyang.

Schiedsrichter: Gräfe (Berlin)

Stand: 30.09.2016, 10:07