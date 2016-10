Beim FC Augsburg bildeten Weinzierl und Manager Stefan Reuter bis Juli ein Erfoglsduo, dann machte sich der Trainer gen Westen auf - für Reuter bleibt es ein Abschied mit fadem Beigeschmack. Einige Dinge seien "nicht so schön" gewesen, merkte Reuter pünktlich zum Wiedersehen an. Und Weinzierl? Der ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen, stellte aber im "kicker" klar: "Ich bin ein ehrlicher Typ und habe den Verein immer offen darüber informiert, was los ist." Wie auch immer: Man darf davon ausgehen, dass die Schalker Akteure am Samstag (15.10.16) bis ins kleinste Detail über Stärken und Schwächen des Gegners informiert sein werden. Schließlich kennt Weinzierl den Kader des FCA aus dem Effeff.

Embolos Bonus gegenüber Huntelaar

Dann dürfte Weinzierl exakt jener Elf vertrauen, die vor zwei Wochen Borussia Mönchengladbach mit 4:0 abfertigte. Das hieße: Benedikt Höwedes wieder als Rechtsverteidiger und Breel Embolo als Mittelstürmer - zum Leidwesen von Klaas Jan Huntelaar, dem erneut nur die Bank bliebe. Für Freude sorgte dagegen diese Nachricht: Atsuto Uchida (Kniebeschwerden), von dem es zuletzt hieß, ihm drohe das Karriereende, absolvierte eine erste Aufbaueinheit mit dem Ball. Ein Trend lässt sich daraus noch nicht ableiten: Im Falle Uchida müsse die Entwicklung in den nächsten Wochen abgewartet werden, ließ der FC Schalke 04 mitteilen.

Auch bei den bayrischen Schwaben aus Augsburg wirft das Spiel gegen den Ex-Trainer Schatten voraus. Weinzierl-Nachfolger Dirk Schuster aber hat derzeit ganz andere Probleme: Jeffrey Gouweleeuw zog sich in der spielfreien Zeit einen Spontanpneumothorax (Kollaps eines Lungenflügels) zu. Er ist damit der sechste Stammspieler, der dem FCA über einen längeren Zeitraum fehlen wird. Die Frage, wer stattdessen an der Seite von Martin Hinteregger verteidigen soll, dürfte Schuster einige Kopfschmerzen bereiten. Vertraut er Christoph Janker, dem allerdings die Spielpraxis fehlt? Oder zieht er Gojko Kacar zurück, für den er dann wieder Ersatz im defensiv Mittelfeld bräuchte? So oder so: Auf Schuster wartet ein kompliziertes Personal-Puzzle.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 15.10.2016 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 15.10.2016 | Das Erste

Stand: 13.10.2016, 18:27