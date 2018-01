Der BVB tritt ohne Aubameyang in Berlin an

Seit Wochen Wechsel-Spekulationen

Noch am Mittag hatte Trainer Peter Stöger bei der BVB -Pressekonferenz angedeutet, dass der 28-Jährige am Freitag (20.30 Uhr) in Berlin wieder im Aufgebot stehen könnte. Am vergangenen Wochenende hatte Stöger den letztjährigen Bundesliga-Torschützenkönig für die Partie gegen den VfL Wolfsburg (0:0) aus disziplinarischen Gründen gestrichen.

Schon seit Wochen gibt es Spekulationen über einen bevorstehenden Abschied Aubameyangs aus Dortmund. Als derzeitiger Hauptinteressent gilt der Premier-League-Club FC Arsenal.

"Ja, seinen Charakter kann man zwar positiv und negativ sehen - aber man sieht ja, was er in seiner Karriere erreicht hat. Er bringt seinen Charakter in einer positiven Weise ein" , hatte Arsenal-Trainer Arsene Wenger zuletzt über Aubameyang gesagt und damit die Spekulationen angeheizt.

Video starten, abbrechen mit Escape Arsene Wenger attestiert Aubameyangs Charakter "positive Züge" | Sportschau.de | 18.01.2018 | 00:57 Min. | Verfügbar bis 18.01.2019 | Das Erste

Stand: 18.01.2018, 18:28