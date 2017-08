Spätestens seit dem 17. November 2015 ist Andrej Jarmolenko ein Nationalheld in der Ukraine. Denn seine beiden Tore in den EM -Qualifikationsspielen gegen Slowenien ebneten den Weg für die erste EM-Qualifikation des Landes. Bei seinem Heimatklub galt er als Nachfolger des einstigen Superstars Andrej Schewtschenko, mit dem er sich nicht nur den Vornamen teilt.

Denn was die Torquote betrifft, bewegt sich Borussia Dortmunds Neuzugang durchaus auf einer Ebene mit "Schewa". In 339 Pflichtspielen netzte er 137 Mal für Kiew und bereitete weitere 89 Treffer vor. Ähnlich gut ist seine Quote auch in der Nationalmannschaft, bei der er in 69 Auftritten 29 Treffer markierte.

Gelockt von europäischen Topteams

Diese Statistiken wecken Begehrlichkeiten. Fast alle europäischen Spitzenteams sollen den Flügelspieler in den vergangenen Jahren mit Angeboten gelockt haben - unter anderem der FC Barcelona, der FC Chelsea und der FC Arsenal.

Jarmolenko aber trotzte den Rufen aus dem Ausland und blieb bei Dynamo Kiew. " Andrej musste nie wechseln, weil er in Kiew alles hatte" , sagte der Ukrainer Igor Denysiuk, einst Profi bei Rot-Weiss Essen, dem Online-Portal von "Reviersport". Deshalb überraschte die Meldung dann doch, dass Jarmolenko mit nun 27 Jahren bei Borussia Dortmund eine neue Herausforderung sucht.

Zwei Anläufe in Kiew

Seine Zeit als Jugendfußballer gibt Aufschluss über das Wesen Jarmolenkos. Mit 13 Jahren wechselte das Talent von seinem Heimatverein Desna Chernihiv zum Hauptstadtklub, ein Jahr später kehrte er wieder nach Hause zurück. Zum einen, weil er den physischen Vorrausetzungen nicht gewachsen war, zum anderen aber auch, weil er Heimweh hatte und seine Eltern vermisste, wie er später dem "Guardian" erzählte.

Mit 18 Jahren unternahm Jarmolenko einen neuen Anlauf - und diesmal passte es. Schnell entwickelte er sich zum Leistungsträger. Dem Verein hielt er zehn Jahre die Treue. Nun sei es aber Zeit für ein neues Kapitel. Warum ausgerechnet jetzt und warum ausgerechnet Borussia Dortmund, wissen wohl nur Wenige. " Ich bin sehr dankbar, dass Dynamo Kiew mir meinen Traum erfüllt hat, zu einem großen europäischen Klub wechseln zu dürfen" , ließ er über die Homepage des BVB verlauten.

Eine Hüne auf der Außenbahn

Jarmolenko soll beim BVB den abgewanderten Ousmane Dembélé auf dem Flügel ersetzen. Dabei ist er ein völlig anderer Spielertyp. Mit seinen 1,89 Metern ist er ein Hüne auf der Außenbahn, selten pflügen bei europäischen Spitzenklubs derart hoch geschossene Profis die Seitenlinie entlang.

Jarmolenko aber lediglich auf seine Konstitution zu reduzieren, wäre falsch. Schließlich gilt der Ukrainer als äußerst trickreich und antrittsstark. Ähnlich wie Bayerns Arjen Robben ist er Linksfuß und fühlt sich auf der rechten Außenbahn am wohlsten. Von dort kann er mit seiner Geschwindigkeit in die Mitte ziehen.

Borussia Dortmund soll dem Vernehmen nach 25 Millionen Euro Ablöse für Jarmolenko gezahlt haben, bei den heutigen Entwicklungen im Profifußball könnte man fast von einem Schnäppchen sprechen. Jarmolenko hat indes klar gemacht, dass er sich für seinen neuen Arbeitgeber direkt ins Zeug legen wird: "Ich werde in jedem Training hart arbeiten, um dem BVB dabei zu helfen, seine höchsten Ziele zu erreichen - um die geht es mir immer."

Stand: 29.08.2017, 12:30