" Seine Zukunft ist bei Bayern München. Wir alle zählen auf ihn. Es gibt keine Möglichkeit, dass er zur Juve zurückkehrt ", sagte der Coach der italienischen Sporttageszeitung Tuttosport. Der 20 Jahre alte Offensivprofi spielt seit Sommer 2015 bei den Bayern, gehört aber noch Juventus Turin.

Für die zwei Jahre lange Ausleihe sollen die Münchner geschätzte sieben Millionen Euro Leihgebühr an den italienischen Meister überwiesen haben. Bei einer festen Verpflichtung sollen angeblich 21 Millionen Euro fällig werden.

Noch nicht auf Touren

In der vergangenen Saison kam der Flügelspieler in der Bundesliga bei 23 Einsätzen zu vier Toren. Dazu lief er achtmal in der Champions League und viermal im DFB-Pokal auf. In der Saison nach der strapaziösen Europameisterschaft in seinem Heimatland kam er - auch angeschlagen - bislang noch nicht richtig auf Touren. In der Liga-Saison spielte er sechsmal, keinmal aber über die volle Distanz. In Königsklasse und DFB-Pokal wurde er je einmal eingesetzt.

dpa | Stand: 09.11.2016, 12:27