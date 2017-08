Die Euphorie hielt sich in Grenzen. Als das 1:0 feststand und der Sieger Hannover 96 auch das zweite Bundesligaspiel nach dem Aufstieg für sich verbuchen konnte, herrschte eher freudige Erleichterung als emotionaler Überschwang. "Wir haben das Spiel verdient gewonnen" , sagte Hannover-Angreifer Niklas Füllkrug - und niemand wollte ihm in diesem Moment widersprechen.

Wie dieser Erfolg gegen den FC Schalke 04 zustande gekommen ist, hatte seine Ursprünge aber nur mittelbar an diesem Sonntagabend (27.08.2017). Diesen Sieg hatten sich die Niedersachsen bereits einige Wochen zuvor in der Sommer-Vorbereitung hart erarbeitet. In unzähligen Trainingseinheiten hatte Trainer André Breitenreiter seiner Mannschaft das Angriffspressing näher gebracht und in verschiedenen Modifikationen einstudiert.

Breitenreiter: "Mussten gewisses Risiko eingehen"

Das Erfolgserlebnis gegen den Ruhrgebietsklub hatte seinen Keim in einer besonders mutigen Pressing-Variante des Breitenreiter-Teams, das die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco in dieser Form nicht erwartet hatte. " Die Hannoveraner haben uns sehr früh zugestellt und uns zu langen Bällen gezwungen" , sagte Tedesco: "Das konnten wir nicht lösen."

Breitenreiter hatte seine Mannschaft im Angriff auf ein 3-4-3-System eingeschworen, um die Schalker möglichst weit vorne - bereits an deren Strafraum - zu stören und ihre Passwege ins Mittelfeld möglichst zu blockieren. "Wir wussten, dass wir ein gewisses Risiko eingehen müssen. Aber die Mannschaft hat das hervorragend umgesetzt" , sagte Breitenreiter.

Erfolg nur über das Kollektiv

Für dieses besonders hohe und unnachgiebige Pressing, bei dem die Schalker Dreier-Abwehrkette um Thilo Kehrer, Naldo und Matija Nastasic von den drei Offensivkräften Füllkrug, Martin Harnik und Felix Klaus so früh es ging attackiert wurde, hatte Breitenreiter in der vorangegangenen Woche das Training speziell ausgerichtet. "Wir wussten, dass dieser Plan unseres Trainerteams funktionieren könnte, aber nur, wenn alle mitmachen. Da braucht man sich bei unserer Mannschaft aber keine Sorgen machen“ , sagte Harnik.

Die Niedersachsen scheinen sich darüber bewusst zu sein, dass sie ihre Erfolge nur im Kollektiv, über die mannschaftliche Geschlossenheit, erzielen und auch nur so in der Bundesliga bestehen können. "Individuell sind die meisten Teams besser besetzt als wir" , sagte der Angreifer.

Schalker Spieleröffnung erneut eindimensional

Während die drei Hannoveraner Offensivspieler als erste Verteidiger agierten, rückten die übrigen Spieler unnachgiebig zu ihren Gegenspielern vor. "Die Schalker wussten manchmal gar nicht wohin mit dem Ball" , schilderte Füllkrug seine Eindrücke aus der Partie.

Die Schalker Spieleröffnung war, anders als noch in der Vorwoche gegen RB Leipzig, überaus eindimensional. Sie erinnerte an beendet geglaubte Zeiten, in denen eben diese spielerischen Defizite die hohen sportlichen Ambitionen ausbremsten. Die Königsblauen nutzten wieder einmal nahezu ausschließlich das Mittel der Befreiungsschläge, Torhüter Ralf Fährmann musste den Ball unzählige Male in die gegnerische Hälfte befördern, weil sich seine Vorderleute keinen anderen Rat mehr wussten, als in letzter Konsequenz ihn anzuspielen. Der Plan der Niedersachsen ging damit voll auf.

Kehrer mit dem erzwungenen Fehlpass

Aber auch diese Konzept hätte hier und da funktionieren können, wären die Schalker Offensivkräfte mal zur Stelle gewesen. Allerdings fingen die hünenhaften 96-Innenverteidiger Felipe sowie Salif Sané diese unkoordinierten Bälle mit ihren gewonnenen Zweikämpfen (jeweils 12 und damit Bestwerte der 96-Spieler) zumeist problemlos ab. "Wir haben die zweiten Bälle auch nicht bekommen" , monierte Tedesco später.

Dass der entscheidende Treffer dann durch einen Fehlpass von Schalke-Verteidiger Thilo Kehrer eingeleitet wurde, der dem jungen Verteidiger beinahe an der eigenen Eckfahne unterlief - weil er auch noch in der 67. Minute massiv unter Druck gesetzt wurde - war fast fast zwangsläufig. "Für dieses Tor haben wir vorher viel Arbeit verrichtet" , sagte Füllkrug.

Mehr Laufarbeit als der Gegner

Die These Füllkrugs ließ sich auch mit Zahlen belegen. Viereinhalb Kilometer mehr (114,9 km) als ihre Gegner waren die Niedersachsen bei schwülwarmem Wetter gelaufen. Und wie in der Vorwoche, als die Hannoveraner sogar 4,9 Kilometer (116,7 km) mehr als die Spieler von Mainz 05 beim 1:0 abspulten, hatte dieser zusätzliche körperliche Aufwand erneut großen Nutzen und Mehrwert. Marvin Bakalorz fing den Ball ab, passte zu Jonathas, der aus kurzer Distanz den entscheidenden Treffer erzielte.

Auch wenn die Niedersachsen Mitte der zweiten Hälfte kurzzeitig ein wenig Kontrolle über die Partie verloren, so erkämpften sie sich diese wieder und brachten das Spiel mit viel Leidenschaft und der Erkenntnis über die Zeit, dass sie mit ihren ureigenen Mitteln durchaus konkurrenzfähig und zu Überraschungen in der Lage sind.