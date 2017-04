Die sportliche Leitung bleibt auf dem Boden

Nach 23 Punkten aus neun Spielen findet sich Bremen auf einmal auf Platz acht wieder. Und die Anhängerschaft trällerte fröhliche Lieder vom Europapokal. Kainz und Kollegen legten vor der Ostkurve eine Tanzeinlage ein, die an glücksselige Zeiten an der Weser erinnerte. Ist es wirklich wieder Zeit für Europapokalabende? Dieses Spielchen wollten weder Frank Baumann noch Alexander Nouri mitmachen.

"Wir blicken weder nach oben noch nach unten. Wir wollen die 40-Punkte-Marke in Ingolstadt mindestens erreichen. Dann schauen wir mal“ , sagte Sportchef Baumann gewohnt bescheiden. Und auch Cheftrainer Nouri blieb seiner demütigen Haltung treu: "Die Fans dürfen träumen, wir lassen uns nicht verleiten."

Werder ist das drittbeste Rückrundenteam

Der aus Kiel stammende Fin Bartels, Nordlicht durch und durch, räumte allerdings ein, dass auch die Mannschaft vorsichtig bleibe, "aber wir können kurz träumen und singen - für ein, zwei Tage. Was will man sonst feiern, wenn nicht den Derbysieg?"

Werder, das sich vor etwa zwei Monaten noch mit vier Niederlagen in Folge auf dem drittletzten Rang wiederfand, ist plötzlich zum drittbesten Rückrundenteam aufgestiegen. Von Platz sechs trennen Werder nur zwei Punkte - und direkte Duelle gegen Hertha BSC (29.04.) und beim 1. FC Köln (05.05.) stehen noch aus. Mit 39 Zählern ist ohnehin noch kein Verein abgestiegen: Bremen ist nach 29 Spieltagen also an einem Punkt angelangt, wo der Klub nur noch gewinnen kann.

Trainer Nouri hat Stabilität vermittelt

Zumal Leistungsträger wie Thomas Delaney, Serge Gnabry oder Philipp Bargfrede (Kurzcomeback gegen den HSV) schon zurückgekehrt sind oder noch zurückkehren.

Die personellen Ausfälle hat Nouri in der heiklen Phase genauso wenig zum Thema gemacht wie die Debatten um seine Person, die an ihm abperlten wie Starkregen von einer Öljacke. Der in Buxtehude geborene Deutsch-Iraner hielt an seinem Kurs fest und fährt nun den Ertrag ein.

"Wir treten als Einheit auf. Und dieser Zusammenhalt macht uns stark. Der HSV hatte keinen Plan mehr, wie er gegen uns ein Tor schießt" , erklärte Ersatzkapitän Zlatko Junuzovic in Kurzform die neue Erfolgsformel. Das wankelmütige Werder-Gebilde, das vor Kurzem noch beim ersten Windstoß zusammenfiel, wirkt inzwischen so stabil wie Steinhäuser auf einer Nordseeinsel. Auf der Basis einer Dreierkette, die diesmal der zurückgekehrte Abwehrchef Lamine Sané souverän befehligte, spielen die Bremer längst nicht bedingungslos oder gar blind nach vorne wie einst unter Thomas Schaaf. Im Gegenteil.

Es braucht nicht mehr zwingend den Ball

Den Ball brauchen diese Bremer nicht mehr zwingend, auch wenn sie dank des passiven HSV diesmal auf 53 Prozent Ballbesitz kamen. Ihre besten Szenen kamen zuletzt im Umschaltverhalten zustande, aber diesmal entstanden auch genug Torszenen aus Phasen der Dominanz. Unter dem Strich sprachen 13:6 Torschüsse, eine bessere Zweikampf- (Werder 55 Prozent) und Passquote (Werder 71 Prozent – Hamburg 66) für den "völlig verdienten Sieg“ (Nouri).

Ansonsten bevorzugt der 37-Jährige eine eher abwartende Taktik, die im Nordderby nach dem frühen Rückstand - Michael Gregoritsch verwertete per Kopf eine Maßflanke von Aaron Hunt (6.) - nicht aufgegeben wurde. Werder belohnte sich für seine Geduld durch Max Kruse, der nach Vorarbeit von Fin Bartels mal wieder seinen Torinstinkt offenbarte (41.).

Kruse ist eine Schlüsselfigur

Der HSV-Trainer schrieb seiner Mannschaft ins Stammbuch, sie habe zu viele Lücken gelassen, die speziell Kruse als Schütze des 1:1 und als Vorlagengeber für das 2:1 genutzt haben. "Er war der entscheidende Mann und der herausragende Spieler. Wir müssen zum Glück in den nächsten Wochen nicht mehr gegen ihn spielen" , sagte Gisdol.

Werders neue Stärke derart auf eine Einzelperson zu fokussieren, gefiel dem Kollegen gar nicht. Alles auf Kruse zu kaprizieren, wird nach Nouris Ansicht nicht dem kollektiven Kraftakt gerecht, den der SV Werder als Mannschaft hingelegt hat. Und damit hat der Trainer auch ein Stück weit recht. Nur: Ohne Kruse könnte auch niemand in Bremen zu Ostern träumen.

Thema in: Sportschau Bundesliga am Sonntag, 3. Programme, 16.4., 21.45 Uhr

Stand: 17.04.2017, 10:00