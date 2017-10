Zweimal gab der erstmals in der Startelf gerückte Berkay Özcan den trickreichen Türöffner: Vor dem 1:0 von Ginczek (38.) gab der Türke nach gewonnenem Zweikampf die Flanke, beim 2:0 von Benjamin Pavard (45.) schlug er den Freistoß. Überhaupt gefiel sein mutiger, ballsicherer Auftritt. Der erst 19-Jährige war einer von einem halben Dutzend aus der Startelf, die aus den Jahrgängen 1995 oder jünger stammen.

Alle Punkte stammen aus den Heimspielen

Wolf betonte hernach gerne, welche junge Rasselbande auf dem Rasen gestanden hatte, für die vor dem hocherfreuten Anhang der eingewechselte Simon Terodde später noch den Schlusspunkt setzte (82.). "Es ist ein gutes Gefühl mit diesen Jungs in der Bundesliga zu spielen, weil sich die erfahrenen und jungen Spieler gegenseitig helfen." Der Weg durch die Bundesliga sei steinig, "und auf dieser Reise brauchen wir die Punkte."

Der bisherige Punktestand ist übrigens allein ein Resultat aus den Heimspielen – auswärts zahlt die Mannschaft noch (zu) viel Lehrgeld. Beim Hamburger SV soll der nächste Lernfortschritt nachgewiesen werden. Wolf: "Wir wollen dort gewinnen. Wir sind gefragt, unseren Ansatz mit Leben zu füllen." Der einstige Talentförderer bei Borussia Dortmund besitzt ein Spürnäschen dafür, welcher Jungspund gerade weiterhilft.

Die Jungspunde besetzen zentrale Positionen

So gibt Wolf wohl nicht zufällig neben dem für sein Alter erstaunlich weit entwickelten Argentinier Santiago Ascacibar (20 Jahre) und dem vom BVB geholten Dzenis Burnic (19) als Nebenmann das Vertrauen. Die beiden Sommer-Neuzugänge bilden gerade im Ländle die Doppelsechs. Nicht jeder Klub würde auf dieser strategisch wichtigen Position so früh auf Perspektivprofis setzen.

Trainer Hannes Wolf jubelt mit dem jungen Benjamin Pavard

Und in der Innenverteidigung finden Timo Baumgartl und Pavard (beide 21) immer besser zusammen. Der Franzose Pavard war übrigens derjenige, der mit 154 Ballaktionen in der Spielauslösung an frühere Xabi-Alonso-Rekordwerten kratzte. In der Offensive wiederum war Chadrac Akolo (22) nicht das erste Mal ein Garant für Unberechenbarkeit, der gegen Freiburg in der ersten Halbzeit der beste VfB-Akteur war. Kaum eine seiner Aktionen sah wie bloßer Selbstzweck aus, was der Kongolese in seiner Jugendzeit beim Schweizer Klub FC Sion gelernt haben dürfte.

Auch wenn der Verein mit dem roten Brustring die talentierten Kräfte nicht alle selbst ausgebildet hat, stecken in dem aktuellen VfB-Kader einige Hoffnungen auf eine bessere Zukunft. Der erst 36 Jahre alte Wolf kennt die alte VfB-Heldengeschichte der jungen Wilden um Philipp Lahm oder Kevin Kuranyi nach der Jahrtausendwende auch nur vom Hörensagen, wobei die Erfolgsstory unter Felix Magath in der Erinnerung ein bisschen verklärend wirkt. Die Parallele zieht Wolf daher lieber nicht: Einen solch schweren Rucksack will er seiner Mannschaft gar nicht aufschnallen.

Özcan kann eine Entdeckung werden

"Es wäre schön, wenn hier wieder was wächst. Es liegt allein an uns" , sagte Wolf gegenüber sportschau.de. Über die Aufstellung entscheidet bei ihm aber nicht das Alter, sondern die Leistung. Der vor vier Jahren vom Karlsruher SC geholte Özcan sei solch ein Beispiel, wie sich die neue Generation an schwäbischen Hoffnungsträgern empfehlen kann.

"Für ihn freue mich sehr. Berkay hat sich im Pokal und im Training angeboten, weil er viel Dynamik in seinen Aktionen hat." Dass Özcan und Co. fast 80 Minuten lang einen Gegner in Unterzahl bespielten, machte das Derby zu einer weniger intensiven Auseinandersetzung als eigentlich erwartet. Der frühe Platzverweis habe das Spiel "komplett geändert" , gestand auch Wolf, "aber keiner weiß, wie es sonst ausgegangen wäre."

Stand: 30.10.2017, 08:30