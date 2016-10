In Wolfsburg bröckelt die Basis

Marcel Schäfer schluckte am Samstagabend zwei-, dreimal. Die Baseballkappe zog der Routinier vom VfL Wolfsburg tief ins Gesicht, die Blicke suchten immer wieder einen Orientierungspunkt in den beengten Katakomben des Stadions am Böllenfalltor. Dann presste der 32 Jahre alte Linksverteidiger einen Satz hervor, der ihm nicht so oft über die Lippen kommt: "Die Situation ist brutal schwierig."

Schäfer hatte mal wieder auf dem Spielfeld miterleben dürfen, in welcher Verfassung sich sein Arbeitgeber präsentiert, dem er immerhin seit 2007 dient. Der gebürtige Aschaffenburger hat auf der einen Seite mal eine Meisterschaft und einen Pokalsieg mit diesem Verein gefeiert und vor nicht allzu langer Zeit noch Champions-League-Reisen angetreten, auf der anderen Seite auch einige Abstiegskämpfe unter prominenten Trainern mitgemacht.

Der Interimstrainer gibt sich fatalistisch

Aber Schäfer schient selten so mulmig wie nach dem 1:3 im Darmstädter Dauerregen unter Anleitung des Interimstrainers Valérien Ismaël. Die Krise des Werksklubs verschärft sich: Der hoch gehandelte VfL Wolfsburg ist mit mickrigen sechs Punkten aus den ersten acht Spielen mittendrin in der Abstiegszone. Und das zu Recht. "Gewisse Dinge dürfen nicht passieren" , sagte Schäfer noch - ganz gleich wie der Fußballlehrer draußen heißt, wollte er damit sagen.

Von Ismaël dürfe man keine Wunderdinge waren. Ein Plädoyer für den Deutsch-Franzosen hätte sich anders angehört. Der 41-Jährige - nach der Entlassung von Dieter Hecking vorläufig von der U 23 befördert - beurteilte hinterher seine Chance auf eine Festanstellung mit einem fast schon fatalistischen Unterton. "Ich bin gut beraten, nur von Spiel zu Spiel zu denken. Ich habe eine klare Absprache mit Klaus Allofs. Alles andere wäre fahrlässig und unseriös."

Kommt ein Trainer aus dem Ausland?

Der VfL-Geschäftsführer beeilte sich zwar mit der Aussage, er wolle den von ihm hoch geschätzten Nachwuchscoach - beide kennen sich aus gemeinsamen Bremer Zeiten bereits seit 2003 - nicht "nach nur einem Spiel beurteilen" , doch Allofs räumte auch ein: "Wenn die Situation tendenziell nicht besser wird, böte sich eine andere Lösung an - so weit sind wir aber noch längst nicht."

Der 59-Jährige dementierte jedoch nicht, dass er im Ausland bereits nach Übungsleitern gefahndet hat, deren Namen mit jener internationalen Strahlkraft behaftet ist, die sich der VW-dominierte Aufsichtsrat wünscht. Neben André Villas-Boas und Marc Wilmots ist neuerdings sogar vom Italiener Roberto Mancini die Rede. Was aber würden sie am Mittellandkanal vorfinden?

Die Defensive ist instabil wie selten

Die aktuelle Mannschaft wirkt nicht nur ziemlich verunsichert (Ismaël: "Es ist das alte Lied: Jeder Fehler wird sofort bestraft“ ), sondern auch in der Defensive so instabil wie selten. In Wolfsburg bröckelt die Basis: Hecking hatte es in seiner mehr als dreijährigen Ära eigentlich geschafft, ein 4-2-3-1-System zu installieren, in der die Doppel-Sechs mit Luiz Gustavo und Josuha Guilavogui elementare Dienste als Absicherung und Abräumer verrichteten. Dahinter gab Naldo einen zuverlässigen Abwehrchef. Doch dieses Fundament ist der Fußballtochter aus der Autostadt weggebrochen. Der Brasilianer Naldo wanderte im Sommer gen Gelsenkirchen ab, und das ihn der Niederländer Jeffrey Bruma nicht ersetzen kann, wurde bei seinem törichten Ballverlust nach 23 Minuten mal wieder allzu deutlich. Der 24-Jährige wurde gleich doppelt bestraft: Rote Karte und 0:1 durch den kunstvoll ins Eck gezirkelten Freistoß von Änis Ben-Hatira (25.).

Fatale Fehler von Rodriguez und Seguin

Für ihn kam dann Robin Knoche ins Spiel, den Ismaël eigentlich auf die Bank verbannt hatte, weil er den eigentlichen Linksverteidiger Ricardo Rodriguez in die Innenverteidigung gestellt hatte. Dort wünschte sich der Interimscoach einen Linksfuß für den Spielaufbau, "wir haben das gemeinsam besprochen, Ricardo hat das gut gemacht" , erklärte Ismaël, der gleichwohl über dessen zu kurz geratenen Befreiungsschlag hinwegsah, woraufhin der emsige Laszlo Kleinheisler aus dem Hinterhalt das vorentscheidende 2:1 schoss (68.). Damit war Wolfsburg der psychologische Vorteil aus dem ersten Saisontor von Mittelstürmer Mario Gomez (60.) schnell wieder genommen.

Und mit noch einer Maßnahme lag der Debütant auf der Trainerbank daneben: Der für Schäfer eingewechselte Linksverteidiger Paul Seguin spielte jenen fatalen Fehlpass, der prompt dem Darmstädter Sandro Sirigu das 3:1 ermöglichte (76.). Wolfsburg war in der Vorwärtsbewegung und leistete kaum Gegenwehr, weil die Mittelfeldzentrale mal wieder nicht besetzt war: Gustavo fehlt seit Wochen die richtige Körperspannung, Guilavogui erlitt im Sommer einen Halswirbelbruch - damit wirkt der VfL wie ein Seiltänzer ohne Netz und doppelten Boden.

"Fehler kann man nicht abtrainieren"

Zudem fehlte in den ersten 25 Minuten jeder Zug zum Tor: Speziell Julian Draxler neigt dazu, immer noch einen Schnörkel zu viel einzulegen - von einem Spielmacher seiner Güteklasse muss mehr erwartet werden. Erschreckend: seine schwache Zweikampfquote von nur 14 Prozent gewonnenen Duellen. Erstaunlich: Trotz der mehr als einstündigen Unterzahl kam der VfL noch auf 71 Prozent Ballbesitz und eine gute Passquote von 87 Prozent. Wolfsburg brachte 626 Pässe zum Mitspieler, Darmstadt nur 182, dennoch verdienten sich die leidenschaftlich kämpfenden Lilien (52 Prozent gewonnene Zweikämpfe) diesen Sieg, weil sie die Aussetzer auf der Gegenseite konsequent bestraften.