Die Diskussionen um Leon Goretzka bestimmten den Sonntagabend (21.01.2018) in Gelsenkirchen. Der bekanntgegebene Wechsel des Nationalspielers zum FC Bayern im Sommer hatte viele Anhänger des FC Schalke 04 in Rage versetzt und beim 1:1 gegen Hannover 96 in der Gelsenkirchener Arena eine unfreundliche Stimmung hinterlassen.

So war es auch kein Wunder, dass Goretzka nach der Partie der gefragteste Gesprächspartner war. Zumal der 22-Jährige erstmals Auskunft über seine Beweggründe für den Wechsel gab.

Schwaches Spiel der Schalker

Eine Etage höher im Stadion wollte Domenico Tedesco davon allerdings nichts wissen. Der Schalke-Trainer wirkte ohnehin schon seit längerer Zeit schwer genervt von der schier unendlichen Hängepartie um seinen Mittelfeldspieler. Tedesco interessierte sich vielmehr für den sportlichen Teil des Abends - und der dürfte dem jungen Coach in den nächsten Tagen noch einige wichtige Fragen aufgeben.