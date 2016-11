Timo Werner hat ehrlich zugegeben, dass es am Sonntagabend zu früh gewesen wäre, sich bereits mit den anstehenden Auftritten in der deutschen U 21-Nationalmannschaft auseinanderzusetzen. "Erst einmal muss ich ausschlafen." Es gab wohl niemand, der mehr als 42.000 beeindruckten Augenzeugen in der Red-Bull-Arena in Leipzig, der diesen Wunsch nicht verstehen konnte.

Wenn sich einer mal eine Ruhepause gönnen sollte, dann der blonde Irrwisch, der beim 3:1 (3:0) gegen den FSV Mainz 05 dem Gegner fast allein davongelaufen war. Werner, bereits in jungen Jahren beim VfB Stuttgart eines der hoffnungsvollsten Stürmertalente im Lande, hatte zusammen mit seinem kongenialen Partner, dem schwedischen Nationalspieler Emil Forsberg, die Rheinhessen eine Halbzeit lang wie am Nasenring durch die Manege geführt.

Wie die Faust aufs Auge

Der 20-jährige Werner traf doppelt (3. und 44.) und legte überdies das 2:0 für seinen Partner auf (21.). Sein Gegenspieler Leon Balogun dürfte Schwindelanfälle bekommen haben, so oft ließ sich der Mainzer vom Leipziger Angreifer überlaufen. "Die ganze Mannschaft und die Offensive harmonieren gut. Wir passen wie Faust aufs Auge", sagte Werner hinterher.

Seine Mannschaft demonstrierte damit einmal mehr, dass sie mehrere Varianten im Repertoire hat, um die Gegner zu bezwingen.

Gegen Werder Bremen (3:1), extrem tief stehend, zogen sie vor zwei Wochen ein aggressives Pressing auf, schnürten den Gegner ein, nahmen ihm auch durch harte Attacken die Luft zum Atmen – und erzwangen damit den Erfolg.

Beim SV Darmstadt 98 (2:0), auch eher abwartend aufgestellt, auf Konter lauernd, ließen sie sich nicht locken, warteten geduldig auf ihre Chance und machten in der zweiten Hälfte den Gastgeber mürbe. Nun, gegen einen erstaunlich offen spielenden FSV Mainz 05, inszenierten sie ein Umschaltspiel, das an die besten Zeiten von Borussia Dortmund erinnerte.

Reife Leistung einer Spitzenmannschaft

In dieser Verfassung ist RB Leipzig eine Spitzenmannschaft, auch wenn sich Trainer Ralph Hasenhüttl erstaunlicherweise dagegen wehrte: "Für uns ist es wichtig, dass wir sehen, wo wir noch Defizite haben. Wir spielen noch lange nicht wie eine Spitzenmannschaft."

Mit Verlaub: Das ist mal beinhart geflunkert. Spitzenteams bringen genau diese Eigenschaften ein, mit denen die Kicker mit dem Bullenlogo auf der breiten Brust gerade aufwarten.

Die "reife Leistung" (Hasenhüttl) war am 10. Spieltag eigentlich der finale Beweis für die letzten Nörgler, welche fußballerische Bereicherung dieser konsequent nach oben geführte Neuling für die höchste deutsche Spielklasse bringt. "Der Gegner hat uns Räume gegeben, wir haben diese handlungsschnell genutzt", bilanzierte Trainer Ralph Hasenhüttl mit einem Lächeln auf den Lippen, das viel über die Befriedigung verriet, die den Brauseklub gerade durchströmt.

Angriff auf die Spitze ist möglich

"Für uns sehe ich aktuell keine Grenzen", hatte der Österreicher schon vor dieser Begegnung gemutmaßt. Das tabellarische Limit bildet aktuell allein die bessere Tordifferenz, die der FC Bayern noch aufweist. Können die Leipziger Überflieger nach der Länderspielpause und dem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen (18. November) sogar die Spitze angreifen, wenn die Münchner einen Tag später bei Borussia Dortmund antreten?

"Wir tun gut daran, uns nicht mit anderen Mannschaften zu vergleichen", erklärte Hasenhüttl. Konkreter wehrte sich sein Sportdirektor Ralf Rangnick gegen die Quervergleiche mit dem Branchenprimus: "Ich glaube, dass den Bayern über die gesamte Saison gesehen gar keiner gefährlich werden wird. Solange sie ihr Ding weiter durchziehen, wird das nicht passieren."

Leipzig hat einfach Spaß

Wirklich nicht? Die Leipziger haben nicht nur das jüngste Team der Liga, sondern auch eines der laufstärksten. Fast 119 Kilometer waren es wieder am 10. Spieltag, nur 1899 Hoffenheim lief am Samstag mehr Kilometer. Dazu kommt die enorme Qualität von der Bank: Oliver Burke, Davie Selke und Kapitän Dominik Kaiser kamen, dafür durften sich die drei Besten - Werner, Yussuf Poulsen und Forsberg - ausruhen. Das eingewechselte Trio hätte bei den meisten Bundesligisten einen Stammplatz.

Der Kader in Leipzig ist sinnvoll zusammengestellt und die Spieler zahlen mit Leistungen zurück, die dem Publikum gefallen: Der Applaus am Sportforum wollte an diesem kühlen November-Sonntag gar nicht enden, so eindrucksvoll hatten die Vollspeed-Fußballer den bemitleidenswerten Europa-League-Teilnehmer zerlegt. Die Prognose wirkt nicht gewagt: Wenn dieses Team so weitermacht, dann braucht sie sich nicht die Glasgow Rangers – wie für ein Testspiel am 15. Januar nächsten Jahres – einladen, sondern dann kommt sie nächste Saison automatisch mit internationalen Gegnern in Kontakt.

Die zuvor mit dem 1:6 beim RSC Anderlecht gedemütigten Mainzer waren nämlich weder körperlich noch mental in der Lage, die enorme Geschwindigkeit der Hausherren mitzugehen. "Wenn wir den Ball haben, kann vieles passieren", sagte Werners Kollege Forsberg noch, um eines vor dem Heimweg klarzustellen: "Unser Thema ist nicht Bayern. Unser Thema ist es, gut Fußball zu spielen und Spaß zu haben."