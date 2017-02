Borussias Niederlagen gegen Florenz und Leipzig legen Defizite offen

Was Hecking in Gladbach noch fehlt

Von Christian Hornung

Nach seinem Traumstart in Gladbach mit zehn Punkten aus vier Spielen hat Trainer Dieter Hecking nun binnen vier Tagen zwei unglückliche Heimniederlagen kassiert. Leipzig zeigte den Borussen sehr deutlich auf, was zu einer Aufholjagd in Richtung Europa eben doch noch fehlt - eine Analyse.