Der HSV - kitschiger als jeder Kinofilm

Volltreffer einen Tag nach dem Geburtstag

Doch dann köpfte ja der Joker nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung ein: Dass ein am Vortag 21 Jahre alt gewordener Angreifer ein gesamtes Stadion fast zur Explosion bringt und dem Dino das Überleben sichert - solch eine Geschichte kann sich wohl nur beim Hamburger SV abspielen, wo zum Markenkern wird, was in früheren Bundesligazeiten mal für den VfL Bochum galt: Prädikat "unabsteigbar".

Während freudetrunkene Kollegen sich die ersten Bierflaschen griffen und wie Lewis Holtby mit freiem Oberkörper von den in den Innenraum geströmten Fans feiern ließen, sollte Waldschmidt erklären, was kaum zu erklären war. "Dass es genau heute passiert und es das Tor zum Klassenerhalt ist, das geht nicht besser" , sagte der gebürtige Siegener. Wer gedacht hätte, die Auferstehung von Pierre-Michel Lasogga mit dem ganz späten Ausgleichstor auf Schalke (und danach dem aberkannten Siegtreffer der Königsblauen) sei schon zu kitschig, der hatte die finale Inszenierung in Hamburg nicht erlebt.

Gisdol über Waldschmidt: "Eigentlich gar nicht so ein guter Kopfballspieler"

Die spielerische Armut ist Begleiter

Fast 80 Minuten hatte der HSV eindrucksvoll aufgeführt, warum die Strafversetzung in die "Extra-Runde", wie Wolfsburgs Mittelstürmer Mario Gomez die Relegation nennen sollte, eigentlich eher verdient gehabt hätte als der VfL: weil kein Aufbauspiel stattfand; weil der Kopf die Beine lähmte. Weil der HSV auf Schüsselpositionen schlecht besetzt war: Abräumer Albin Ekdal überfordert, Stoßstürmer Bobby Wood verunsichert.

Die spielerische Armut sorgte bis unters Tribünendach für eine Mixtur aus Erschrecken und Entsetzen. Als der Stadionsprecher für die letzten zehn Minuten ausrief, für die lautesten Minuten der ganzen Saison zu sorgen, hielt sich der Widerhall in Grenzen - der Glaube schien nicht mehr da.

Jonker: "Wir packen das in der kommenden Woche"

Nicht nur die Uhr tickt immer weiter

Aber irgendwie tickt nicht nur die vermaledeite Stadionuhr immer weiter, sondern irgendwie schaffen es die Protagonisten immer wieder, den Kopf noch aus der Schlinge zu ziehen. Warum wieso weshalb? "Kein gutes Spiel - scheißegal!" rief Kapitän Gotoku Sakai und legte jede Höflichkeit ab, die Japaner normalerweise mitbringen. Er und seine Kollegen feierten einen Sieg des Willens: mit nur einem halben Dutzend Torschüssen - Wolfsburg hatte doppelt so viele. Mit nur zwei kümmerlichen Ecken.

Und doch erzwang der HSV den Sieg. Mal wieder daheim, wo das Team 28 seiner 38 Punkte holte. Den besonderen Spirit, den vor allem Vorstandschef Heribert Bruchhagen später in seiner Analyse herausstellte, war in erster Linie im Volkspark zu besichtigen - und meist erst auf der Zielgeraden, wenn den Entfesselungskünstlern mit der Raute das Wasser schon bis zum Trikotkragen stand. Dann erst bewiesen die Rothosen ihr "großes Herz" (Bruchhagen). Insofern war dieses Finale vielleicht doch logisch.

Stilmittel lange Bälle

Manager Jens Todt stand im biergetränkten Hemd im Erdgeschoss des Stadions, als er von seiner "wahnsinnigen Erleichterung" berichtete, "auch wenn wir nur unser Minimalziel erreicht haben" . Gerade Todt, mit dem Karlsruher SC vor zwei Jahren ganz bitter in der Relegation am HSV gescheitert, wollte sich die Nervenschlacht unbedingt ersparen. Dass es letztlich ein Kraftakt war, der auch mit Glück zu tun hatte, gab er zu, denn: "Eine der wenigen präzisen Flanken führt zu unserem Tor."

Filip Kostic, der nach schwerem Fehler von Philipp Wollscheid bereits das 1:1 erzielt hatte (32.), flankte fast von der Eckfahne auf den sträflich vernachlässigten Waldschmidt, der wegen seiner 1,81 Meter unverdächtig ist, mal zum Kopfballungeheuer und Horst-Hrubesch-Nachfolger zu werden. Trotzdem war die Szene typisch für den "Hoch-und-weit-HSV", der fehlende Klasse speziell im defensiven Mittelfeld eben mit dem Stilmittel der langen Bälle wettmacht.

Es kommt vieles auf den Prüfstand

Für die neue Saison sollte das jedoch ebenso wenig eine Lösung sein wie im Feierrausch wieder alles zu vergessen, was schiefgelaufen ist. "Wir dürfen feiern, dann schlafen, schlafen, schlafen" , sagte Todt, "und danach treffen wir uns irgendwann wieder." Er habe schon einen Plan im Kopf, was sich ändern könne. In der Kaderzusammenstellung wohl einiges; nicht zuletzt, weil Bruchhagen ( "sind noch lange nicht über den Berg" ) einige Großverdiener von der Gehaltsliste haben will.

Am dringendsten benötigt dieser überschätzte wie überteuerte Kader einen Taktgeber aus dem defensiven Mittelfeld. Es muss sich aber auch etwas tun, um den Trainer zu besänftigen. Markus Gisdol ließ selten so tiefe Einblicke in seinen Gemütszustand zu wie auf der Pressekonferenz im Anschluss dieses 34. Spieltags. "Nach dem zehnten Spieltag waren wir tot, hatten nur zwei Punkte. Wir aber haben uns zusammengerauft und wollten die Geschichtsbücher neu schreiben. Das haben wir geschafft."

Gisdol schien fix und fertig

Mit stockender Stimme und feuchten Augen berichtete er von einer inneren Überzeugung, die nach seinem Dafürhalten "tiefer hängt" . Gisdol: "Es zeugt von einer intakten Mannschaft, wenn sie sich von nichts umwerfen lässt." Der 47-Jährige dankte explizit auch dem ehemaligen Vorstandschef Dietmar Beiersdorfer, der ihm vorab eine aufmunternde Nachricht geschrieben hätte. Er selbst sei jetzt einfach "leer und fertig."

Der HSV-Trainer will "die richtigen Schlüsse ziehen, da ist aber jetzt nicht der richtige Zeitpunkt" . Im Nachhinein sei er "gutgläubig und leichtsinnig" gewesen, das Hamburger Himmelfahrtskommando überhaupt anzunehmen. "Wir würden gerne andere Geschichten schreiben, aber es war nur diese Geschichte möglich." Ihm habe diese Mission alles abverlangt, vor allem in mentaler Hinsicht, "das kann ich mir nicht noch einmal vorstellen." Für den VfL Wolfsburg, sagte Gisdol in seiner bewegenden Ansprache noch, tue es ihm leid. "Viel Glück in der Relegation." Der HSV hat es gebraucht, um diese zu vermeiden.

