Vier Siege sind es jetzt schon in der Rückrunde. Das ist einer mehr als in der Hinrunde. Das 1:0 gegen die Gladbacher bedeutete den fünften Heimsieg der Saison. In der vergangenen Saison brauchte der HSV die komplette Spielzeit, um auf diese Anzahl zu kommen. Aus den sieben Partien der Rückrunde holten die Hamburger 13 Punkte, so viele wie aus 17 Spielen der Hinrunde.

Der Trend spricht dafür, dass der HSV auch eine 55. Saison ohne Unterbrechung in der Bundesliga erleben wird. Allerdings droht weiterhin die Relegation, denn auch die Konkurrenz punktet. Von den schlechtplatziertesten fünf Mannschaften der Bundesliga verlor am 24. Spieltag keines.

"Richtig gut stabilisiert"

Möglicherweise seien mehr als die berüchtigten 40 Punkte nötig, um die Klasse sicher zu halten, rechnete ein Reporter dem Hamburger Sportdirektor vor. Jens Todt überlegte einen Moment, dann sagte er: "Ich denke, Ende 30." Der HSV steht bei 26. Viel wichtiger als die Hochrechnung sei ihm aber die "gute Entwicklung" , die seine Mannschaft genommen habe: "Mit Ausnahme des Spiels bei den Bayern haben wir uns richtig gut stabilisiert."

Im Gegensatz zum Fußball kennen andere Sportarten das Streichergebnis. Das 0:8 von München könnte den HSV, der wegen seiner schwachen Tordifferenz auf dem Relegationsrang bleibt, noch teuer zu stehen kommen. Doch das Spiel gegen ersatzgeschwächte und in den vergangenen Wochen hoch belastete Gladbacher unterstrich die These, dass das Debakel bei den Bayern tatsächlich nur ein Ausrutscher war.

Theorie vom erzwungenen Tor

"Wir sind wieder als Mannschaft aufgetreten, das war die Basis" , sagte Kapitän Gotoku Sakai. Lewis Holtby sprach vom "Teamspirit" und von mehreren Hamburger war zu hören, dass sie das Siegtor von Bobby Wood "erzwungen" hätten.

So durften sie das behaupten, denn zehn Torschüssen des HSV stand nach der Pause nur einer der Gladbacher gegenüber. "Das Ergebnis geht aufgrund der zweiten Halbzeit in Ordnung" , sagte Borussias Trainer Dieter Hecking. Sein Kollege Markus Gisdol wählte bei seiner Analyse sogar einen Superlativ: "Das war das beste Pressingspiel, seitdem ich hier bin (26. September 2016; d. Red. )."

Manndeckung im Mittelfeld