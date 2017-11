Die schlechte Laune stand Markus Gisdol ins Gesicht geschrieben. Wieder einmal hatte der Trainer des HSV mit seiner Mannschaft eine Auswärts-Niederlage hinnehmen müssen. Es war die fünfte Pleite in der Fremde in Folge für die Hanseaten. Und diesmal schien diese neuerliche Pleite besonders negative Emotionen bei Gisdol geweckt zu haben, weil er "zwei Mannschaften" gesehen hatte, " die ähnlich stark waren. Der Unterschied war, dass Schalke den Ball zweimal ins Tor geschossen hat und wir eben nicht" .

Dass, was sich so lapidar anhörte, ist allerdings einer der wesentlichen Gründe dafür, dass die Hamburger auch in dieser Saison gegen den Abstieg spielen. Auch wenn der Trainer unmittelbar nach dem Abpfiff der Auffassung war, dass "das heute nicht das Problem war. Wir haben letzte Woche drei Tore geschossen und davor auch immer getroffen. Der Ball wollte nicht rein" .

Zehn erzielte Tore in mittlerweile zwölf Partien sind momentan allerdings die viertschlechsteste Ausbeute in der Bundesliga, genauso wie die Anzahl der Gegentore (20) - die ernüchternde (Zwischen-) Bilanz eines Abstiegskandidaten. Lediglich einen Sieg aus den vergangenen zehn Partien konnten die Hanseaten für sich verbuchen.

Gezielte Schalker Störungsmaßnahmen

Die Schalker hatten es nicht schwer, die Angriffsbemühungen der Hamburger im Keim zu ersticken. "Wir wussten, dass der HSV gerne über die Flügel kommt, um dort Überzahlsituationen zu schaffen. Wir haben genug Personal geopfert, um diese Situationen zu verteidigen" , sagte Schalkes Trainer Domenico Tedesco. So hatte vor allem Aaron Hunt viel zu selten die Gelegenheit, sich über die Außenbahn einzuschalten und Angriffe zu initiieren. Diese gezielten Schalker Störungsmaßnahmen genügten, um den Gegner weitestgehend in Schach zu halten.

Nur wenn das erst 17 Jahre alte Sturmtalent Jann-Fiete Arp, der in Gelsenkirchen seinen erst vierten Bundesligaeinsatz hinter sich brachte, sich mal gegen Schalkes starken Innenverteidiger Naldo durchsetzen konnte, entwickelten die Hanseaten Gefahr. Arps energisches Solo gegen drei Schalker und seine maßgerechte Vorlage auf Hunt zeigten die besonderen Vorzüge des jungen Angreifers - und waren einer der wenigen Lichtblicke im Spiel des HSV.

Laues Lüftchen im Sturm

Dass Arps Teamkollege den Ball aus kürzester Distanz lediglich gegen den Pfosten schoss statt in die Schalker Maschen sorgte allerdings für sofortige kollektive Ernüchterung bei den Hanseaten. Das war die größte Chance von gerade einmal sieben Torschüssen, die der HSV an diesem kühlen November-Sonntagnachmittag (19.11.2017) im Ruhrgebiet zustande brachte.

Arps Dynamik, seine technischen Fähigkeiten, seine Zielstrebigkeit sowie sein Durchsetzungsvermögen sind ein großes Versprechen für eine bessere Hamburger Zukunft. Allerdings müsste diese so schnell wie möglich beginnen, weil sich beim HSV derzeit kaum Alternativen aufdrängen. Das dürfte aber nicht mehr als ein Wunsch, eine Hoffnung, bleiben.

Bobby Wood ist genauso außer Form wie André Hahn oder auch Tatsuya Ito, der in Gelsenkirchen einen rabenschwarzen Tag erwischte und nach 37 Minuten ausgewechselt wurde. Filip Kostic konnte seine Fähigkeiten über die linke Seite kaum einmal zur Entfaltung bringen. Und auch der für Ito eingewechselte Luca Waldschmidt konnte keine Gefahr entwickeln. Die Angriffe der Hamburger waren eher laue Lüftchen denn eine steife Brise.

Häufig nicht durchdacht und unvollendet

Die Bemühungen waren den Hamburgern nicht abzusprechen, sie sind mit 118,2 Kilometern sogar rund zwei Kilometer mehr gelaufen als die Schalker. Und vor allem Dennis Diekmeier versucht mit seinen ständigen und oft übermotiviert wirkenden Läufen über die rechte Seite, sein Team voran zu treiben. Aber nicht nur Diekmeiers Aktionismus endet viel zu häufig in unvollendeten und nicht durchdachten Aktionen. Es fehlen zumeist die nötige Ruhe und die Übersicht beim letzten Pass, beim Torabschluss, die eine bessere von einer schlechteren Mannschaft unterscheiden.

Arp scheint über diese entscheidenden Fähigkeiten zu verfügen, wie er bei seinen bisherigen Einsätzen (2 Tore), so auch in Gelsenkirchen, zeigen konnte. Aber ein 17-Jähriger, der noch großen Leistungsschwankungen im Rahmen seiner Entwicklung unterliegen wird, dürfte kaum die Last einer gesamten Mannschaft und eines Taditionsvereins über eine lange Saison tragen können. Auch wenn er schon jetzt aus der Masse des HSV heraussticht, den Unterschied ausmachen kann und der große Hoffnungsträger für viele HSV-Fans sein wird.

Stand: 20.11.2017, 08:25