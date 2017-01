Bereits über das Verfolgerduell gegen RB Leipzig am kommenden Samstagabend reden? Sich den Kopf zerbrechen, wie der bereits auf elf Punkte enteilte Aufsteiger eingeholt werden kann? Das wollte Thomas Tuchel am Sonntagabend partout nicht. In der ihm gut bekannten Arena am Mainzer Europakreisel ließ der Trainer von Borussia Dortmund den Blick schweifen, um festzustellen: "Wir haben noch ein paar Tage, um uns darüber Gedanken zu machen." Vorerst steht beim 43-Jährigen selbst eine umfassende Analyse an, warum beim unbefriedigenden Rückrundenauftakt beim 1. FSV Mainz 05 (1:1) mal wieder unnötige Punkte liegen gelassen wurden.

Der BVB -Coach hatte zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen; eine erste, "in der wir eine gute Zweikampfquote, hohe Aufmerksamkeit hatten". Und ein "ordentliches Auswärtsspiel" machten, wie Tuchel konstatierte. Doch die Wahrheit im ersten Durchgang war eben auch, dass sich die Dortmunder bereits früh in viele lange Bälle, Kopfballduelle und Zweikämpfe ziehen ließen. Nicht unbedingt Markenkern dieses Talentschuppens, der das Kombinationsspiel am Boden bevorzugt.

Mainz trifft mit dem einzigen Schuss aufs Tor

"Mainz hat uns auf ihre Ebene gebracht. Das Spiel fand viel in der Luft statt. Das ist nicht unsere Ebene" , bemerkte der Coach zu Recht. In der zweiten Hälfte gaben die Schwarz-Gelben die Kontrolle irgendwann ganz ab. So kam, was kommen musste: Mit dem ersten und einzigen Mainzer Versuch, der wirklich aufs Tor von Roman Bürki ging, köpfte Danny Latza nach Maßflanke von Levin Öztunali noch das 1:1 (83.).

Kapitän Marcel Schmelzer war der Frust über den verpassten Sprung auf den dritten Tabellenplatz anzumerken: Bei Abpfiff stülpte der Linksverteidiger enttäuscht das Trikot über den Kopf, dann zeterte er mit seinen Mitspielern. "Wenn man in so einem Spiel nicht konsequent verteidigen will, dann passiert das eben. Wir dachten, dass wir nach dem Trainingslager einen Schritt weiter sind." Typischer Fall von Trugschluss.

Es fehlen Leitfiguren

"Ich hatte nie das Gefühl, dass das 1:1 in der Luft liegt, darum ist das sehr bitter. Wir hätten mal einen dreckigen Sieg gebraucht" , klagte der ehemaliger Mainzer André Schürrle. Die Spieldaten waren aus BVB-Sicht trügerisch: 61 Prozent Ballbesitz und eine deutlich bessere Passquote (73 zu 61 Prozent) verkommen zum Selbstzweck, wenn die Körpersprache in den entscheidenden Momenten nicht stimmt; wenn es keinen gibt, der in heiklen Passagen den Rhythmus ändert.

Der aktuellen Elf fehlen die Leitfiguren, die in den Krisenphasen einer Partie vorangehen. Und weder der aktuelle Kapitän Schmelzer noch sein Vertreter Marco Reus können diese Signale aussenden. Tuchel sah das Mainz-Spiel zwar nicht als Beweis für fehlende Stabilität an, aber einmal mehr dürfte sich der versessene Fußballlehrer darin bestätigt fühlen, dass dieser technisch veranlagte Kader noch eine kernige Komponente gebraucht hätte. Am besten bereits vergangenen Sommer oder aber diesen Winter.

Die atmosphärischen Störungen im komplizierten Beziehungsgeflecht der Troika mit Vorstandsboss Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Michael Zorc und Tuchel sollen sich auch an dieser Frage entzünden, welchen Spielertyp es eigentlich dringend braucht. Einer, der für Wehrhaftigkeit und Widerspenstigkeit steht. Da fehlt dem BVB im Vergleich zu Leipzig viel, sehr viel sogar.

Götze enttäuscht einmal mehr

Attribute wie sie der Grieche Sokratis verkörpert, der in der Abwehr mit einer Entschlossenheit aufräumt, die dem Mittelfeld bisweilen fehlt. Julian Weigl war erneut als alleiniger Stabilisator vor der Abwehr überfordert, auf den Halbpositionen hatten irgendwann Gonzalo Castro und Raphael Guerreiro mehr mit sich selbst zu tun. Und erst recht nach der Einwechslung des mal wieder enttäuschenden, weil sehr unauffälligen Mario Götze (66.) ging beim diesmal im 4-3-3 angeordneten BVB gar nichts mehr.

Wenn Tuchel ("Wir haben unsere Stärken im Ballbesitz nicht mehr durchgebracht" ) in erster Erregung auch meinte, ihm habe der "Mumm" gefehlt, dann müssten sich viele am Sonntag angesprochen fühlen. Weltmeister Götze auf jeden Fall, aber auch der blasse Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang, der die Strapazen des Afrika-Cups mit sich herumtrug.

Dortmund nur ein Anwärter unter vielen

Das Remis am ersten Rückrundenspieltag glich einer Blaupause für die vielen Leistungsschwankungen der Hinrunde. Genau wie beim 2:1-Zittersieg in Bremen glückte dem BVB auch in Mainz ein frühes Tor (Reus, 3.), aber erneut lockerte der Gast danach seinen Klammergriff gegen einen Gegner, den er eingedenk seiner Qualität leicht zu Boden hätte drücken können, ja müssen.

Die Folge: Die von Watzke eingeforderte direkte Champions-League-Qualifikation ist in akuter Gefahr. Beinahe nonchalant zeichnete Tuchel das Bild einer Spitzengruppe mit Mannschaften aus Leipzig und Frankfurt, Berlin oder Köln, deren Trainerkollegen exzellente Arbeit machen würden, ihre Teams aber auch ohne Zusatzbelastung im Europapokal auf die Höhepunkte in der Bundesliga einstimmen könnten.