Danny da Costa fand den Scherz seines Kollegen Aymen Barkok gar nicht so witzig. Am Ende hatten sich die Eintracht-Spieler ja doch noch von den eigenen Fans für das 2:1 gegen RB Leipzig ausgiebig feiern lassen, als Frankfurts Ersatzspieler Barkok eine auf dem Rasen liegende Trillerpfeife aufgesammelt und beim Gang in die Kabine im Kreise der Mitspieler benutzt hatte.

Rechtsverteidiger da Costa erschrak wegen des schrillen Geräusches an seinem Ohr. Dann lachten sich beide ins Fäustchen. Humor ist, wenn man trotzdem lacht?