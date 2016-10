Embolos Befreiungsschlag gegen Gladbach

So ein bisschen Schadenfreude gehört auch dazu. Breel Embolo und Eric Maxim Choupo-Moting ließen es sich dann auch nicht nehmen, den Gladbacher Torhüter Yann Sommer ein wenig aufs Korn zu nehmen, der nicht unweit von ihnen in den Katakomben der Gelsenkirchener Arena stand. Die beiden Offensivspieler hatten dem 27-Jährigen beim 4:0 des FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach mit ihren Angriffswirbel in der zweiten Hälfte schließlich ordentlich zugesetzt.

Und sie haben dazu beigetragen, dass sich die Partie innerhalb von sechs Minuten deutlich zugunsten des Ruhrgebietsklubs entschieden hatte. Bei Fußballern Grund genug, dem geschlagenen Kontrahenten noch ein wenig Spott mit auf die Heimreise zu geben.

Breel Embolo hatte sich dabei mit gleich zwei Treffern nachdrücklich bei seinem ehemaligen Teamkollegen vom FC Basel und seinem aktuellen National-Torhüter der Schweiz empfohlen. "Ich bin wirklich froh, dass ich gegen ihn getroffen habe" , sagte Embolo dann auch mit einem breiten Grinsen.

Gladbach half tatkräftig mit

Es war ein Sieg der Schalker, den alle Beteiligten als einen Befreiungsschlag empfanden. Die ersten drei Punkte waren am 6. Bundesliga-Spieltag endlich gewonnen. Vor allem aber war der Glaube an die eigene Leistungsfähigkeit zurückgekehrt. Bei Embolo. Und beim gesamten Team. Mit diesem überraschend hohen Ergebnis hatten wohl nicht einmal die größten Optimisten gerechnet. "Jetzt geht es steil nach oben" , kündigte der 19-Jährige noch unter dem Eindruck des Spiels stehend geradezu überschwänglich an.

Allerdings war es ein Schalker Erfolg unter besonderen Umständen, bei dessen Zustandekommen die Gladbacher Borussia nicht unschuldig war. Denn die Elf vom Niederrhein bestimmte nahezu während der gesamten 90 Minuten das Spiel, hatte insgesamt über 67 Prozent Ballbesitz, gewann mit 51,52 Prozent auch die meisten Zweikämpfe. Doch statistische Werte sind oftmals trügerische Indikatoren. Die Gladbacher leisteten sich gleich vier verhängnisvolle Fehler, die allesamt zu Schalker Treffern führten. "Wir haben naiv gespielt" , räumte Tony Jantschke ein.

Hohes Pressing als Schalker Prinzip

Die Schalker nahmen die Fehlerhaftigkeit der Gladbacher dankbar an und nutzten die Unzulänglichkeiten des Gegners dieses Mal eiskalt aus. Die Mannschaft von Markus Weinzierl zeigte im Vergleich zu ihren vorangegangenen Partien über 90 Minuten eine hochkonzentrierte Leistung, was wohl der größte Fortschritt des Teams war.

Und die Spieler versuchten sich zudem im hohen Pressing, mit dem sie die Gladbacher unter Druck setzen wollten. Leon Goretzka war derjenige, der als zentraler offensiver Mittelfeldspieler im 4-2-3-1-System die Kommandos zum Angriff an seine Mannschaftskollegen gab und das Vorgehen seines Teams damit bestimmte.

Diese taktische Variante wollte Weinzierl nach seinem Amtsantritt zum neuen Schalker Prinzip erheben, allerdings hatte sein Team erst in zwei Partien (gegen den FC Bayern und bei OGC Nizza) zuvor ernsthaft angedeutet, dass es sich auch daran halten wird. Gegen die Borussia war es der dritte nachhaltige Versuch, der mit entscheidenden Ballgewinnen belohnt wurde.

Embolo von großer Last befreit

Für Breel Embolo hatte dieser Sonntagabend neben seinem ersten Sieg sowie seinen Premierentreffern für die Königsblauen noch einen weiteren Zauber inne. Der junge Angreifer, der für rund 22 Millionen Euro Ablöse vor Saisonbeginn nach Schalke gewechselt war, fühlte sich von einer Last befreit. In den vorangegangenen Wochen wollte ihm nicht viel gelingen, Zweifel an seiner Leistungsfähigkeit waren bereits aufgekommen.

Den Erfolgsdruck, den er zuletzt von Außen wahrnahm ( "Das war etwas Neues für mich, so etwas habe ich noch nie erlebt." ) und den er sich auch selbst machte, hatte ihn nach der jüngsten Pleite in Hoffenheim sogar in Tränen der Verzweiflung ausbrechen lassen.