Ruthenbeck ließ seine Mannschaft im 4-2-3-1 agieren, mit Terodde als alleiniger Spitze. Lange Zeit erschien es allerdings so, als würden die Kölner gar keine Offensive benötigen. Sie verteidigten mit Mann und Maus (und mit Terodde) und versuchten, die Gladbacher nicht in ihren berüchtigten Spielfluss kommen zu lassen.

Auch dann noch, als sie nach 34 Minuten erstmals im Gladbacher Strafraum auftauchten und Frederick Sörensen nach einer Standardsituation die Führung erzielt hatte. Das 1:0 konnte die taktische Ausrichtung der Kölner nicht um eine Nuance verändern.

Lob für Terodde für seinen großen Einsatz

Der möglichen Attraktivität des Fußballs schenken die Kölner Spieler derzeit keinerlei Beachtung. Allein der Faktor Arbeit ist für sie die einzige Größe, die echte Relevanz besitzt. Weil er das Versprechen zu beinhalten scheint, weitere Erfolgserlebnisse initiieren zu können. Und so lobte Ruthenbeck Matchwinner Terodde auch nicht in erster Linie für den entscheidenden Treffer, sondern vor allem dafür "wie er sich aufgerieben und in jeden Zweikampf geworfen hat" .

An Einsatz und Leidenschaft mangelte es keinem der Kölner Profis. Die FC-Spieler versuchen unter der Anleitung von Ruthenbeck Räume zu verengen, die Gegner in Zweikämpfe zu verwickeln und unangenehm und hartnäckig zu sein. Für ihre Ordnung auf dem Feld opfern sie den Ballbesitz (42 Prozent). Dafür investieren sie ihre Kraft in Laufarbeit.

Viel Laufarbeit

123,3 Kilometer spulten die FC-Profis ab (Gladbach: 121,2). Und vor allem bei den kraftraubenden, intensiven Läufen (662 zu 625) legten sie ihren Schwerpunkt. "Wir haben bis zum Ende gekämpft" , sagte Timo Horn. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber nicht so beim FC. Gerade die mangelnde Fitness der Spieler war einer der großen Kritikpunkte in der Hinrunde. An der körperlichen Verfassung hat Trainer Ruthenbeck während der kurzen Winterpause intensiv gearbeitet.

Damit können sie ihre spielerischen Defizite zwar nicht verdecken, ihnen gelingt es aber gegen bessere Bundesliga-Teams, wie es die Gladbacher sind, konkurrenzfähig zu sein. "Das ist unsere Chance, gegen so eine gute Mannschaft möglichst lange im Spiel zu bleiben" , sagte Ruthenbeck.

Nächstes Endspiel folgt

Das erste Endspiel im Kampf gegen den drohenden Abstieg haben die Kölner mit viel Einsatz und einer großen Portion Glück für sich entschieden, weil die Gladbacher eine Vielzahl an Tormöglichkeiten leichtfertig vergeben hatten. Auch daraus dürfte der FC weiteres Vertrauen ziehen, weil die vermeintliche Pechsträhne beendet zu sein scheint.