Das lässt die Aufgabe leicht erscheinen. Doch die neue Situation, dass ein Sieg fast schon vorausgesetzt wird, um endgültig den Anschluss an die Plätze zu schaffen, die den Klassenerhalt oder zumindest die Relegation bedeuten, erhöht auch den Druck.

Offensiv ausgerichtet

Florent Hadergjonaj sah im Fanblock, dass Maik Walpurgis schon mit der Besetzung seiner Position deutlich machte, dass er sich mutig der Herausforderung stellen will. Im rechten defensiven Mittelfeld lief Mathew Leckie auf, der in dieser Saison stets in der vorderen Reihe zu finden gewesen war. Nun musste er die Dreierkette bei Ballbesitz der Darmstädter zu einer Fünferkette erweitern. Wenn die Ingolstädter im Aufbau waren, bot er sich weit vorne an, genau wie Markus Suttner auf der anderen Seite.

Ingolstadts Spiel war darauf angelegt, über die Außenpositionen aufzubauen und gefährlich vor das Tor zu kommen, was dann in vorderster Reihe vor allem die Aufgabe der starken Sonny Kittel (links) und Pascal Groß war. Leckie kam auf die meisten Ballkontakte (76), dahinter lag Marvin Matip, der rechte Innenverteidiger, der sich im Aufbau wie sein Kollege Marcel Tisserand links nah an der Seitenlinie aufstellte.

Folgerichtige Auswechslung

Bei einer solchen Staffelung kommt bei anderen Mannschaften häufig einem zentralen defensiven Mittelfeldspieler eine wichtige Rolle zu, um das Spiel zu lenken. Roger, der als "Sechser" spielte, ist hingegen beim FCI dafür da, mit robustem Einsatz die Zweikämpfe zu gewinnen. Gegen Darmstadt verlor er aber zwei Drittel der Duelle, zudem kamen nur 63 Prozent seiner Pässe an. Die Auswechslung nach einer guten Stunde Spielzeit war folgerichtig.

"Die Zuschauer haben drei Partien zum Preis von einer gesehen. Da war alles drin", sagte Walpurgis und stellte seiner Mannschaft "ein Riesenkompliment" für die Leistung in der zweiten Halbzeit aus, als der 1:2-Rückstand wettgemacht wurde. Das gelang vor allem, weil sowohl Leckie und Suttner wie auch alle Spieler, die vor Roger agierten, einen guten Tag erwischten.

Cohen als wichtiges Verbindungsglied

Das hört sich zunächst bei Dario Lezcano merkwürdig an, denn der Mittelstürmer kommt auch nach 27 Spielen in dieser Saison auf nur vier Tore. Er ließ eine große Chance zum Ausgleich kurz vor der Pause kläglich aus. Dennoch hatte er einen enormen Wert. Er war 51 mal am Ball, gewann nahezu die Hälfte seiner Zweikämpfe, 72 Prozent seiner Pässe kamen an. Das sind sehr gute Werte für einen Mittelstürmer. Zum Vergleich: Bayern Münchens Robert Lewandowski war im einseitigen Topspiel gegen Borussia Dortmund nur 34 mal am Ball.

Aytac Sulu (r.) wirft sich in einen Torschuß von Dario Lezcano

Lezcano ist eher der Spielgestalter in der vordersten Linie, er teilt sich die Aufgabe mit Almog Cohen, der gegen Darmstadt traf und mit sieben Treffern die interne Torschützenliste anführt. Cohen ist das wichtige Verbindungsglied, wenn die Angriffe im vordersten Drittel von den Außenpositionen ins Zentrum verlagert werden.

Eine Mannschaft, in der ein Torjäger fehlt, ist fast zwangsläufig darauf angewiesen, Standardsituationen effizient zu nutzen. Die beiden Treffer in der zweiten Halbzeit belegten diese These. Das 3:2 erzielte Markus Suttner mit einem direkt verwandelten Freistoß, wie auch seine drei Bundesligatore für Ingolstadt zuvor.