Mergim Mavraj spielt erst seit gut vier Monaten für den Hamburger SV . Als er am Sonntag (30.04.17) nach dem 0:4 beim FC Augsburg die Lage seines Klubs analysieren sollte, hörte er sich allerdings so an, als sei er einer dieser relegationsgestählten Profis, die seit Jahren mit dem HSV Täler durchschreiten und es ab und an auf einen Hügel mit Lichtung schaffen. Mavraj erzählte von einer Leistung, die "des HSV nicht würdig" war, aber es gebe halt weitere Spiele, in denen jener HSV wieder sein "wahres Gesicht" zeigen könne.

Ansehnliche Leistungen vergessen machen

Dabei hatte er das ja in Augsburg getan. Die Hamburger sind in der Lage, Wochen des Aufschwungs, in denen die Mannschaft leidenschaftlich kämpft und sogar ansehnlich spielt, mit ein paar schwachen Leistungen vergessen zu machen. "Der Rucksack war schon mal leichter. Er wird jetzt wieder schwer" , sagte Jens Todt.

Hamburg rutschte auf den Relegationsplatz ab, die Tordifferenz ist nochmal deutlich schlechter geworden, keine andere Mannschaft in der Bundesliga kassierte mehr Treffer. Der Sportdirektor war konsterniert, blieb aber für die letzten drei Spiele zuversichtlich: "Ich schöpfe den Mut daraus, dass ich schon gesehen habe, dass wir es besser können."

HSV lässt alles über sich ergehen

Sein Augsburger Kollege Stefan Reuter sprach ein paar Meter nebenan von einem "perfekten Spiel" seiner Mannschaft, er nahm sogar das Wort "Sensation" in den Mund. In den ersten zehn Minuten deutete nur wenig darauf hin, dass die Stimmung nach dem Abpfiff so differieren würde. Die Partie begann, als wollten alle Protagonisten zeigen, warum es Abstiegskampf heißt. Dann aber, ein Grund war dafür kaum auszumachen, begann Augsburg ansehnlich Fußball zu spielen und noch leidenschaftlicher zu kämpfen. Der HSV hingegen ließ alles über sich ergehen.

Jonathan Schmid und Matthias Ostrzolek lieferten sich in der 28. Minute den Zweikampf, der das Spiel bestens illustrierte. Der Augsburger ging an den Rand des Erlaubten und gewann das Duell, der Hamburger sank zu Boden und reklamierte ein Foul bei Schiedsrichter Manuel Gräfe. Schmids Rückpass verwertete Halil Altintop zum 1:0.

Einfach überspielt

Beide Mannschaften waren im gleichen System, einem 4-2-3-1 im Ballbesitz angetreten. "Wir wollten im Mittelfeld pressen und dann kontern, wie eigentlich immer" , sagte Mavraj. Aber die ersten beiden Linien im 4-4-2 bei gegenerischem Ballbesitz seien von den Augsburgern "einfach überspielt" worden. Mavraj hatte "das Gefühl gehabt, dass die zu sechst" auf die Viererkette des HSV zugekommen seien.

So krass war es nur selten, aber der FCA schob sehr oft vier Spieler in die vorderste Linie, um über direkte Duelle einen Vorteil zu erzielen. "Wir haben sehr mutig und entschlossen gespielt" , lobte Trainer Manuel Baum seine Spieler, die im gleichen Maß an Vertrauen gewannen, wie es beim HSV schwand.

Schwache Passquote der Hamburger

Markus Gisdol versuchte, mit zwei Wechseln zur Pause und einer Umstellung auf ein 4-4-2 mit einer Raute im Mittelfeld das Spiel noch zu drehen. Doch der HSV blieb harmlos und bei Kontern anfällig, weil die wichtigen Zweikämpfe verloren gingen. "Ich hatte das Gefühl, dass die Augsburger 60 Prozent der Zweikämpfe gewonnen haben" , klagte Gisdol, dabei hatte seine Mannschaft bei 52:48 sogar ein kleines Plus.

Ganz schwach war - mal wieder - die Passquote bei den Hamburgern. Nur jeder sechste von zehn Pässen kam beim Mitspieler an. Bei Walace war es nur einer von vier. Für einen defensiven Mittelfeldspieler ist das eine verheerende Quote, seine Auswechslung zur Pause war folgerichtig.

"Delle" seit drei Spieltagen

"Die Beine wurden schwerer, der Kopf langsamer. Augsburg hingegen hat sich in einen Rausch gespielt" , versuchte Sportdirektor Todt die desolate Leistung zu erklären. Auch Gisdol machte mentale Probleme aus, die er befürchtet hatte, nachdem es zwischendurch mal wieder aus einem Tal auf einen Hügel gegangen war.

Die "Delle" , wie er den Leistungsabfall nannte, dauert jetzt drei Spieltage an - 1:2 in Bremen, 1:2 gegen Darmstadt, 0:4 in Augsburg. Am Sonntag (07.05.2017) kommt der punktgleiche 1. FSV Mainz 05 in den Volkspark. Gisdol warnte vor: "Da wird das Stadion brennen."

