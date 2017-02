Torsten Frings, so viel steht fest, trägt sein Herz immer noch auf der Zunge. Wer als Spieler sich nicht wehrlos ergab, der will als Trainer nicht willenlos erscheinen. Also machte der 40-Jährige nach dem verlorenen Hessenderby bei Eintracht Frankfurt (0:2) als erstes seinen Spielern „keinen Vorwurf“: Sie hätten ein „richtig gutes Spiel“ gemacht, konstatierte der Coach auf der Pressekonferenz am Sonntagabend (05.02.2017) fast schon trotzig.

Und wie zum Beleg hatte der ehemalige Nationalspieler, der seine wallende Mähne noch so stolz wie in aktiven Zeiten mit sich herumträgt, seine Mannschaft noch auf dem Platz um sich geschart, um aufmunternde Worte auszusprechen. Zeichen nach außen: So schnell bricht die Trutzburg des SV Darmstadt 98 nicht auseinander.

Frings: "Schiedsrichter hat Spiel entschieden"

Nach Diktion von Frings hatte ja Schiedsrichter Manuel Gräfe "das Spiel entschieden", in dem der Berliner Referee den Stoß von Frankfurts Abwehrspieler David Abraham gegen Peter Niemeyer nicht als regelwidrig wertete (26.), während das Halten von Darmstadts Verteidiger Alexander Milosevic gegen Jesus Vallejo (73.) mit Strafstoß geahndet wurde - Makoto Hasebe verwandelte sicher zum 1:0 (74.).

Doch wer das Nachbarschaftsduell hinterher allein auf diese zwei - sicherlich diskussionswürdigen Szenen - reduziert, der geht in der Analyse viel, viel zu kurz. Darum auch widersprach Frings-Kollege Niko Kovac in der Pressekonferenz kurz, aber deutlich: "Verdienter Sieger sind wir."

Darmstadt zu weit im Schneckenhaus

Wohl wahr. Denn die weiter auf Rang drei gelistete Eintracht bohrte so lange am Darmstädter Brett, bis der Durchbruch gelungen. Und sei es durch einen fragwürdigen Elfmeter, den sicherlich aber auch ein Videoassistent in der kommenden Saison nicht zurücknehmen würde.

Tatsache war ja, dass das Schlusslicht im zweiten Durchgang keinen einzigen Entlastungsangriff mehr zustande brachte. Stattdessen zog sich der Gast beinahe ängstlich immer weiter in sein Schneckenhaus zurück, störte erst tief in der eigenen Hälfte, hatte jedoch immer mehr Mühe, sich dem gegnerischen Druck zu erwehren.

Eine Chance in 90 Minuten für Darmstadt

Unter dem Strich kam Frankfurt auf 66 Prozent Ballbesitz, während Darmstadt nicht einen Schuss aufs Tor von Eintracht-Keeper Lukas Hradecky abgab. Insgesamt zielte der Tabellenletzte überhaupt nur viermal in Richtung gegnerisches Gehäuse. "Wir sind nicht die Mannschaft, die pro Spiel 100 Chancen bekommt", erklärte Frings auf Nachfrage von sportschau.de, ob nicht auch eine andere Taktik als nur die Torverhinderung ins Portfolio gehöre.

Unter dem Strich blieb es am Sonntag bei einer einzigen Möglichkeit, bei der Niemeyers Schuss die Lattenoberkante streifte (34.). Die nicht nur im Kombinationsspiel mit sehr überschaubaren Qualitäten aufwartenden Gäste hätten wie im Hinspiel oder beim Auswärtssieg in der Vorsaison (jeweils 1:0) alle günstigen Fügungen gebraucht, um einen Erfolg zu landen.

Erschreckende Passquote bei den Lilien

Aus dem Spiel heraus lag die Zahl der Fehlpässe bei 41 Prozent, die Passquote lag damit unter 60 Prozent. Eingedenk dieser katastrophalen Werte setzte auch Frings ("Wir wussten, dass Frankfurt mehr Ballbesitz hat“) auf das Prinzip Hoffnung, mit einem "Lucky-Punch" die Kräfteverhältnisse umkehren zu können.

"Hinten müssen wir sicher stehen, vorne irgendwie mal ein Tor machen. Aber wenn wir hinten liegen, wird es schwer." Und wie limitiert die Lilien sind, verriet der Bundesliga-Novize im nächsten Nebensatz: "Mehr, als dass meine Jungs sich den Arsch aufreißen, kann ich nicht verlangen."

Wo ist die Stärke bei Standards hin?

Wirklich nicht? Sein Vor-Vorgänger Dirk Schuster hatte die Darmstädter ja nicht nur mit reinem Kampf- und Kraftfußball zum Durchmarsch aus der dritten bis in die erste Liga geführt: In der Nachbetrachtung der Erfolgsgeschichte des aus Tradition anderen Vereins, so der Slogan, wird gerne vergessen, dass es sehr wohl ein Konzept zum Toreschießen gab: die extreme Stärke bei Standardsituationen, die im Training intensiv geübt wurden.

Doch diese Waffe haben die Südhessen eingebüßt, weil teilweise auch die Spezialisten (Konstantin Rausch, Tobias Kempe) nicht mehr an Bord sind. Oder aber die Vollstrecker aus besseren Zeiten (allen voran Aytac Sulu) stehen nicht mehr intuitiv richtig. Ergo geht im Spiel nach vorne wenig bis gar nichts. Die Neuzugänge sind als Hoffnungsträger (noch) überfordert: Der eifrige Terrence Boyd strahlte null Torgefahr aus, der zweikampfschwache Sidney Sam bot 62 Minuten lang viel zu wenig, Hamit Altintop konnte nach seiner Einwechslung in den restlichen 15 Minuten keine Akzente mehr setzen.

Hohngesänge aus Frankfurt - vieles deutet auf Abstieg hin

Immerhin erinnerte der 34 Jahre alte Bundesliga-Rückkehrer nicht ganz zu Unrecht daran, woher sein aktueller Arbeitgeber kommt: "Vor drei, vier Jahren war der Verein noch in einer ganz anderen Liga. Das darf man nicht vergessen." Stimmt einerseits. Andererseits wurde die Chance nicht genutzt, im vergangenen Jahr nach dem sensationellen Klassenerhalt, der sich überdies früh abzeichnete, eine stabilere Basis aufzubauen.

Die Personalentscheidungen bei Trainer und Spielern haben zu keiner Fortentwicklung geführt. Im Gegenteil. Auch Frings arbeitet bei erst einem Punkt und einem erzielten Tor unter seiner Regie bislang vergeblich am Turnaround des Tabellenletzten, den schon sieben Punkte vom Relegationsrang trennen. Und eingedenk der bevorstehenden Aufgaben gegen Borussia Dortmund (11.02.2017) und bei der TSG Hoffenheim (18.02.2017) erklangen aus der Frankfurter Fankurve schon laute Hohngesänge in Richtung des Rivalen: "Zweite Liga. Oh, wie ist das schön, euch nie mehr zu sehen."

Stand: 06.02.2017, 09:24