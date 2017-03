Immerhin einer hat hinterher bei Eintracht Frankfurt richtig gestrahlt. Marco Russ bekam Glückwünsche von allen Seiten - auch von der gegnerischen. Hamburgs Vorstandschef Heribert Bruchhagen, bekanntlich lange selbst bei der Eintracht in der Verantwortung, drückte den Verteidiger besonders lange, auch Trainer Markus Gisdol ließ es sich nicht nehmen, persönlich zu gratulieren. Schließlich hatte der 31-Jährige erstmals nach seiner Krebserkrankung in der Anfangsformation gestanden.

"Ich musste erstmal mein Navi einschalten, ich war ganz schön wacklig auf den Beinen" , bekannte Russ zu seinem ersten Aussetzer, dann habe er aber gut reingefunden. In eine Partie, die der Routinier nach der Knieverletzung von Makoto Hasebe als zentrales Glied der Dreierkette absolvierte, genau so erwartet hatte: "Viele Zweikämpfe, viele Nickligkeiten, viele lange Bälle." Damit war der Charakter der Nullnummer zwischen der Eintracht und dem HSV schon treffend beschrieben.

Der HSV hätte Elfmeter bekommen müssen

Und Russ hatte auch mit seinem zweiten Teil der Spielanalyse Recht: "Hinten haben wir gut gestanden. Vorne fehlte das Quäntchen Glück, die Zielstrebigkeit und Entschlossenheit." Tatsächlich ließ die Heimelf gegen einen sehr ideenlosen Gast nur ganz fünf Torschüsse zu, wobei Eintracht-Torwart Lukas Hradecky nicht einmal ernsthaft geprüft wurde.

Im Grunde wurde es nur einmal brenzlig: Als Verteidiger David Abraham den enteilten Filip Kostic mit einer Grätsche von den Beinen holte, hätte es zwingend Elfmeter geben müssen. Gab auch Trainer Niko Kovac zu: "David berührt den Ball nur sehr leicht, aber das reicht nicht. Da haben wir Glück gehabt."

Die Ansprüche sind nur noch bescheiden

Pech, dass bei den wenigen Chancen wie der Direktabnahme durch den im Abschluss mal wieder glücklosen Branimir Hrgota (29.), dem Kopfball von Ante Rebic (51.) oder dem Versuch von Michael Hector (77.) nicht mehr heraussprang. Aber hatten der Gastgeber wirklich mehr verdient? Eher nicht. Dafür spielte die Eintracht zu wenig entschlossen, zu wenig kreativ. Heraus kam eine Begegnung, die Gisdol noch milde als "keinen Leckerbissen" klassifizierte. Unterhaltungswert: äußerst bescheiden.

Auch von Frankfurter Seite waren viele Defizite zu besichtigen: Russ interpretierte seine Rolle fast als reiner Ausputzer, so fehlte allerdings ein Mann im Mittelfeld. Dort waren Omar Mascarell und vor allem Mijat Gacinovic auf den zentralen Positionen mit dem Spielaufbau überfordert, der fast nur aus langen Schlägen bestand - und die zweiten Bälle bekam die Offensivreihe zu selten.

Dieses spielerische Vakuum konnte auch der erstmals nach seinen Rückenbeschwerden wieder mitwirkende Marco Fabian nicht lösen. "Im Moment ist das okay, wir müssen viele Ausfälle kompensieren und gehen personell auf dem Zahnfleisch. Wichtig war, dass wir die Negativserie durchbrochen haben" , sagte Sportdirektor Bruno Hübner. Ein sehr bescheidener Anspruch nach zuletzt fünf Pleiten in Folge.

Im Europapokal nichts verloren

In dieser Verfassung und mit dieser Haltung dürfte sich die Eintracht aber schnell dort wiederfinden, wo viele die in der Vorsaison erst in der Relegation geretteten Frankfurt vor der Spielzeit erwartet hatten: im Mittelmaß. Ein Europapokalanwärter ist dieses Team - trotz Platz sieben - mitnichten. Die Passquote von gerade einmal 57 Prozent (Hamburg sogar nur 51 Prozent) sagte vieles über die fußballerische Armut aus, die um sich gegriffen hat.

So bekannte Kovac auch, er sei mit dem Unentschieden froh, weil jeder Punkt helfe den Abstand nach unten zu vergrößern. "Vorne interessiert mich die Tabelle nicht. Wir müssen sehen, dass wir die ominösen 40, 41 Punkte zusammenbekommen. Die Teams von unten schieben ganz schön" , so der Eintracht-Trainer.

Aber welche Erklärung hat er denn, das sich all die Leichtigkeit der Hinrunde förmlich in Luft aufgelöst hat? Zum einen würden durch die personellen Engpässe die Alternativen knapp - auch in Sachen Taktik. "Der Kader bestimmt die Taktik." Zum anderen hätten sich die Konkurrenten besser auf die Spielweise der Eintracht eingestellt. "In der Hinrunde haben wir uns Respekt erarbeitet und erkämpft. Ich habe der Mannschaft gesagt, dass wir dort wieder hinkommen müssen."

Alex Meier spielt keine große Rolle mehr

Denn die Zahlen in diesem Jahr sind bei der Eintracht ernüchternd: Nur sieben Zähler haben die Adlerträger in 2017 geholt. Genauso wenig wie die Abstiegskandidaten Darmstadt und Ingolstadt. Erzielte Tore in diesem Jahr: vier. Daher stellte sich schon die Frage, warum Kovac etwa den ewigen Torgaranten Alex Meier, der zuletzt grippekrank beim FC Bayern (0:3) gefehlt hatte, erst in der 84. Minute einwechselte. Dem 34-Jährigen vertraut der Coach immer weniger.

Meier genau wie Flügelmann Danny Blum (kam erst in der 90. Minute) eher zu bringen, wäre sehr wohl eine personelle Option gewesen, um eine offensivere Marschroute umzusetzen - doch dieses Risiko scheute Kovac wohl bewusst. Auf der Pressekonferenz reagierte der 45-Jährige genau auf diese Frage der späten Meier-Einwechslung gereizt. "Die verstehe ich nicht." Wenn ihm Marco Russ nicht angezeigt hätte, dass er raus müsse, "hätte ich wahrscheinlich gar nicht gewechselt".

Stand: 19.03.2017, 10:00