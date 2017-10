Fredi Bobic kam mit einem breiten Grinsen über den schwarzen Kunstfaserteppich, der neuerdings im Kabinenbereich der Frankfurter Arena ausgelegt ist. Was der Sportvorstand der Frankfurter Eintracht zuvor beim 2:2 (0:1) gegen Borussia Dortmund auf dem grünen Naturrasen erlebt hatte, ließ ihn frohlocken. "Ein überragendes Bundesligaspiel mit offenem Visier", hatte der Ex-Nationalspieler - der einst selbst für die Schwarz-Gelben stürmte - am Samstag (21.10.2017) gesehen.

Bobic bekannte in seiner launischen Analyse: "Das war Alles oder Nichts auf beiden Seiten, ohne Mittelfeld - das kenne ich eigentlich nur bei uns bei den Alten Herren. Da spielen wir auch ohne Mittelfeld. Da geht es immer hin und her." Ein plakativer, aber passender Vergleich für einen Schlagabtausch, der in Intensität und Qualität der sich bietenden Torgelegenheiten in einer Top-Liga nur noch höchst selten anzutreffen ist.

Eins mit Sternchen für die Frankfurter Moral

Letztlich ging das Wildwest-Spektakel nach Dortmunder Toren von Nuri Sahin (18.) und Maximilian Philipp (57.) und der Frankfurter Aufholjagd durch Sébastien Haller (64./Foulelfmeter) und Marius Wolf (68.) leistungsgerecht 2:2 aus, weshalb Bobic seine Mannschaft nach der besten Saisonleistung für die "sensationelle Moral" lobte und ihr eine "Eins mit Sternchen" ins Spielzeugnis schrieb.

Der 45-Jährige wusste allerdings auch, dass die Hessen eingedenk von 20 Dortmunder Torschüssen und einem halben Dutzend hochkarätiger Gelegenheiten das Momentum auf ihrer Seite hatten: "Die Dortmunder können mit dem 3:0 das Ding zumachen, wir machen auf der Gegenseite das 1:2." Zudem scheiterte Sahin freistehend in der Nachspielzeit am auf der Linie rettenden Makoto Hasebe.

Viererkette beim BVB als Fehlerproduzent

Nicht allein Bobic wirkte nach einer Begegnung, die tatsächlich in jeden Bundesliga-Werbefilm passen würde, förmlich berauscht. Auch Eintracht-Coach Niko Kovac konnte sich am Absperrband das Grinsen gegenüber den Medienvertretern kaum verkneifen. "Alle sind auf ihre Kosten gekommen, aber als Trainer brauche ich das nicht unbedingt. Das ist nicht unser Credo - das ist der BVB ."

Ein sachdienlicher Hinweis, der zu den Ursachen für den Spielverlauf führte. Obwohl Kovac-Kollege Peter Bosz wegen der Personalnot seine komplette Viererkette umstellen musste - Marc Batra verteidigte rechts, der gelernte Mittelfeldspieler Julian Weigl und der bislang noch gar nicht berücksichtigte Neven Subotic in der Mitte, Jeremy Toljan auf links - sah der Matchplan der Gäste nicht vor, im gewohnten 4-3-3-System in irgendeiner Form zurückhaltender als gewöhnlich zu sein. Bosz bekundete zudem, es sei auch in der zweiten Halbzeit nicht der Plan gewesen, die Bremse einzubauen. Stattdessen stellte er seine anfällige hintere Reihe nach knapp einer Stunde durch die Einwechslung von Dan Zagadou noch einmal völlig neu auf.

Körperbetont und kampfstark

Den Adlerträgern, die zuletzt gegen den VfB Stuttgart und bei Hannover 96 zwei Last-Minute-Siege mit langem Einlauf eingefahren hatten, half die desorientierte Defensive ebenso wie die nicht konsequente Spielart des Gegners. Denn Bobic und Kovac haben wieder ein sehr körperbetontes Ensemble zusammengestellt, das sich vor allem über Widerstandsfähigkeit und Kampfkraft definiert. Sicher, Jetro Willems (Linksverteidiger), Mijat Gacinovic (Mittelfeld) oder Ante Rebic (Außenangreifer) sind jederzeit für spielerische Akzente gut genug, aber basierend auf einer stabilen Abwehr mit Fünferkette gegen den Ball stellt Frankfurt zuerst eines der unbequemsten Teams der Liga.

"Wir haben überragend gefightet. Ich bin richtig stolz auf unsere Mannschaft. Der Charakter stimmt", stellte Kevin-Prince Boateng heraus, der von Kovac zum heimlichen Anführer im Multi-Kulti-Kader ernannt wurde. Keine schlechte Idee, zumal der Bundesliga-Rückkehrer sich in seiner Rolle im defensiven Mittelfeld einer sehr mannschaftsdienlichen Spielweise befleißigt. Aber noch nie in dieser jungen Saison spielte die Eintracht so ansehnlich und so attraktiv. Für den starken Torwart Lukas Hradecky war es schlicht "ein geiles Spiel". Indizien, dass die Spielzeit sorgenfrei verlaufen könnte, gibt es jetzt reichlich.

Video starten, abbrechen mit Escape Kovac – "Dann können Sie mich in Rente schicken" | Sportschau | 21.10.2017 | 00:47 Min. | Verfügbar bis 21.10.2018 | Das Erste

Der Trick mit Manndecker Marius Wolf

Denn auch der Trainer tat gegen den Tabellenführer das Richtige: Kovac stellte mit seiner Allzweckwaffe Wolf eigens einen Akteur ab, der Aufbauspieler Sahin ständig bedrängte, um den Gegner zu hohen Schlägen zu verführen. "Ich habe ihn gefragt, ob das eine Manndeckung ist. Das hat er bejaht", erzählte Sahin später. Kovac wollte das Dortmunder Dreier-Mittelfeld in eine offene Feldschlacht Drei-gegen-Drei oder wie er es nannten "den Kampf Mann-gegen-Mann" verwickeln.

Und weil eben das Borussen-Angriffstrio mit dem im Abschluss glücklosen Pierre-Emerick Aubameyang, Christian Pulisic und Philipp oft gar keine Anstalten machte, das Mittelfeld zu unterstützen, kam in der zweiten Halbzeit jener anarchische Abnutzungskampf zustande, der für eine oft von Vorsicht geprägte Saison eher untypisch war.

Ein Vergnügen für den Zuschauer

BVB-Wortführer Sahin bestätigte, dass seine Elf in einigen Phasen zu offen agiert habe und die Eintracht eine Mentalität an den Tag legte, die ihn und seine Mitspieler nachhaltig beeindruckte. "Nach dem 1:2 habe ich nach oben geschaut: noch 25 Minuten zu spielen. Da dachte ich nur: Viel Spaß!“ Letztlich kam kein Vergnügen für die im dritten Pflichtspiel nacheinander sieglosen Westfalen heraus.

"Ein Gegner, der so offensiv, intensiv und dynamisch spielt, macht es jeder Mannschaft schwer", sagte Subotic, der in seiner persönlichen Bestandsaufnahme irgendwann auch ungewollt die Zuschauerperspektive einnahm: "Der neutrale Fan hat ein herausragendes Fußballspiel gesehen." Oder wie Bobic in seinem Schlusssatz festhielt: "Es war alles dabei. Dafür lieben wir den Fußball."

