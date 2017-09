In den vergangenen Partien, beim 1:3 gegen den Hamburger SV und dem 0:3 beim FC Augsburg, wurden die Kölner häufig bei Kontern erwischt. Sowohl gegen den HSV mit mehr als 66 Prozent und den FCA mit 62 Prozent hatten sie einen für ihre Verhältnisse extrem hohen Ballbesitzanteil. Das war Teil der Erklärung für jeweils drei Gegentore.

Für das Spiel in Dortmund scheidet das Argument aus. Der 1. FC Köln kam auf 30 Prozent Ballbesitz, was in der passiven Herangehensweise begründet war. Stöger richtete seine Mannschaft in der ersten Halbzeit in einem 4-5-1-System aus, in dem die beiden Ketten weit zurückgezogen waren. "Wenn du kompakt und tief stehen willst und nach zwei Minuten das 0:1 kriegst, wird es gerade in Dortmund schwierig", klagte Leonardo Bittencourt.

Sehr schlechte Zweikampfwerte

Dabei waren sie ganz gut geordnet bei dem Treffer von Maximilian Philipp, doch eine andere Schwäche ermöglichte dem BVB den frühen Treffer. Jorge Meré, der kurz zuvor schon die Borussen mit einem Fehlpass in gute Position gebracht hatte, verlor das Duell mit dem Torschützen, Jannes Horn hatte das mit dem Flankengeber Andrej Jarmolenko verloren.