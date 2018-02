Es ist schon so, dass sie in Dortmund wissen, woran es liegt. Mario Götze ging bei seiner Analyse sogar schon recht ins Detail für einen Fußballprofi, so kurz nach dem Abpfiff. "Wir müssen versuchen, die Laufwege im letzten Drittel besser zu machen, zwingender zum Tor zu kommen" , sagte er am Montagabend (26.02.18) nach dem 1:1 gegen den FC Augsburg, "wir müssen schneller die Seite wechseln, um Tempo ins Spiel zu kriegen."

Weil die Dortmunder dies versäumt hätten, seien sie "nicht zwingend zum Abschluss" gekommen: "Das müssen wir uns ankreiden."

"Hatte gehofft, dass wir schneller vorankommen"

Nur zwei Schüsse des BVB erreichten das Tor der Augsburger. Die Gäste verzeichneten drei Mal so viele, dabei waren sie viel defensiver ausgerichtet als die Borussia, die letztlich auch auf 60 Prozent Ballbesitz kam.



"Ich hatte gehofft, dass wir mit unserer Spielidee in der Entwicklung schneller vorankommen", klagte Stöger, der in der Winterpause noch versprochen hatte, dass die Fans der Dortmunder bald auch wieder besseren Fußball sehen würden.

Probleme im zentralen Mittelfeld