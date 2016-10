Bereits zum dritten Mal in diesem Jahrzehnt endete das Bundesligaduell der Revierrivalen in Dortmund 0:0. Die Schuldigen dafür waren sowohl in der Saison 2010/11 wie auch 2013/14 schnell ausgemacht. Schalkes Torhüter Manuel Neuer und Ralf Fährmann boten jeweils außergewöhnliche Leistungen. Am Samstag (29.10.16) wehrte Fährmann einen Schuss von Mario Götze ab, die andere Arbeit erledigten die Latte und seine Kollegen auf dem Feld.

"Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, vor allem defensiv und vor allem in der ersten Halbzeit" , sagte Schalkes Trainer Markus Weinzierl. Zum ersten Mal seit einem gruseligen 0:0 bei Eintracht Frankfurt im Februar 2016 blieben die Gelsenkirchener in einem Auswärtsspiel der Bundesliga ohne Gegentor. Der BVB wiederum verwehrte seinen Fans erst zum zweiten Mal unter Trainer Thomas Tuchel den Torjubel bei einem Heimspiel. Zuvor war nur dem FC Bayern in der Liga gelungen, einen Treffer der Borussen zu verhindern.

Kolašinac und Meyer in diffusen Rollen

Vor einigen Wochen wurde die Dortmunder Offensive noch hochgelobt. Im Rückblick zeigt sich, dass Kantersiege vor allem auch der Schwäche der Gegner (Legia Warschau und Darmstadt 98 etwa wurden jeweils 6:0 bezwungen) geschuldet war. Schalke spielte in Dortmund, wie schon beim 3:0 gegen den 1. FSV Mainz 05 eine Woche zuvor, in einem 3-5-2-System. Dabei zeigte sich Max Meyer als zweiter Stürmer neben Franco Di Santo oftmals im Mittelfeld. Auch Sead Kolašinac spielte auf der linken Seite eine Rolle, die ihn nur schwer in ein durch Zahlen beschriebenes System pressen lässt. Der Bosnier war deutlich defensiver als Alessandro Schöpf auf der rechten Seite.

Dessen Aufgabe bestand darin, Benedikt Höwedes dabei zu unterstützen, den sehr schnellen Dortmunder Ousmane Dembélé im Verbund zu stören. Höwedes profitiert sehr von der Systemumstellung. Er betonte immer, dass ihm die Rolle in der zentralen Verteidigung besser liegt als außen. "Mit unseren Typen haben wir so die Positionen am besten besetzt" , hatte Weinzierl schon vor dem Anpfiff und nach dem Spiel gegen Mainz zum 3-5-2 gesagt. Dass er Höwedes, Naldo und Matija Nastasic zusammen je als zentrale Verteidiger aufbietet, ist ein Gewinn für das Schalker Spiel.

Harmlos wie seit 1992 nicht

Felix Passlack (vorne) gegen Alessandro Schöpf

Dank des "Sechsers" Johannes Geis und des strategisch sehr starken Neuzugangs Natil Bentaleb, der im zentralen defensiven Mittelfeld wie auch in den Halbräumen davor zu finden ist, findet der Gegner in der Mitte des Spielfelds derzeit kaum Räume, um Schalke zu gefährden. Tuchel war am Samstag während der ersten Halbzeit häufig zu beobachten, wie er Dembélé Laufwege aufzeigte. Es brachte nichts. Dortmund gab vor der Pause keinen Torschuss ab. Das hatte es in einem Heimspiel seit Beginn der Datenerfassung 1992 nicht gegeben.

Nach der Pause wurden die Schalker vor deutlich mehr Probleme gestellt. Bei Dortmund, das im 4-1-4-1 spielte, rückte Linksverteidiger Felix Passlack bei Angriffen Richtung Mitte ein, um die Passwege kürzer zu machen, Julian Weigl baute nun etwas weiter hinten das Spiel auf. Vor allem aber erhöhte der BVB das Tempo, ging geschickter und energischer in die Zweikämpfe und fand die Präzision im Passspiel.

Tiefes 5-3-2