Schon unter Bruno Labbadia war in dieser Saison nicht alles verkehrt bei den Hanseaten. Doch dem amtierenden "Hamburger des Jahres" war in dieser Saison das Matchglück abhanden gekommen, was ihn nach dem fünften Spieltag den Job gekostet hatte. Sein Nachfolger Markus Gisdol hat in seinen beiden Auftaktpartien zwar auch noch nicht gewonnen. Doch das 0:0 am Samstag (15.10.2016) in Gladbach wurde immerhin schon einmal gefeiert wie ein Sieg.

Sehr viel wegzustecken

Und ein Sieg der Moral war es auf jeden Fall, denn die Hamburger hatten enorm viel wegzustecken im Borussia-Park. Einen nicht gerade einfallsreichen, aber total dominanten Gegner zum Beispiel, der am Ende fast 70 Prozent Ballbesitz hatte, 22:5 Torschüsse, mehr Ecken und Flanken sowie die klar besseren Pass- und Zweikampfwerte. Dann eine Rote Karte nach 25 Minuten für Cleber Reis und auch noch zwei Elfmeter. Dass all das am Ende trotzdem zu einem Punkt geführt hatte, sah Gisdol als überragende Botschaft für die Zukunft: "Letztlich war es Gold wert, dass wir so viele Widerstände brechen mussten. Daraus können wir sehr viel mitnehmen."

Höchste Disziplin

Dass all das natürlich Makulatur gewesen wäre, wenn nicht René Adler (bei Großchancen von Lars Stindl und Fabian Johnson und dem Elfmeter von André Hahn), die Latte (beim Stindl-Starfstoß), der Pfosten (beim Schuss von Oscar Wendt) und das Gladbacher Unvermögen vor dem Tor (zum Beispiel in der 95. Minute bei Nico Elvedi) mitgeholfen hätten, ist nur die eine Wahrheit dieses Spiels. Die andere ist taktisches Geschick und höchste Disziplin der Hamburger, vor allem nach dem Platzverweis.

Aufbauspiel geschickt lahmgelegt

HSV -Trainer Gisdol ließ das Gladbacher Aufbauspiel geschickt lahmlegen. Zehn Meter weit in der Hälfte der Gastgeber stellten mit Pierre-Michel Lasogga und Aaron Hunt im Zentrum sowie Filip Kostic und Nicolai Müller auf den offensiven Außenbahnen gleich vier Spieler auf einer Linie die Passwege zu. So mussten Gladbachs Torhüter Yann Sommer oder die Innenverteidiger die Bälle immer wieder lang schlagen - was völlig gegen ihre Natur ist.

Größtmögliche Kompaktheit vor dem Strafraum

In den 65 Minuten in Unterzahl ließ sich Hunt dann weiter zurückfallen, vorne störte nur noch Lasogga, später der für ihn in die Spitze verschobene Kostic und in der Endphase der eingewechselte Bobby Wood - die anderen acht Feldspieler reihten sich in größtmöglicher Kompaktheit vor dem eigenen Strafraum auf. Durch dieses Bollwerk fanden die oft zu langsam (Stindl, Johnson) oder auch zu kompliziert (Mo Dahoud) agierenden Borussen kaum einen Weg. Gisdol sagte dazu: "Wir haben das Zentrum perfekt geschlossen und ihre Vertikalpässe brillant unterbunden."

Pfiffe als Kompliment für Hamburg

Der HSV schaffte es, die Gladbacher dermaßen zu entnerven und ratlos wirken zu lassen, dass das sonst so geduldige Publikum in der 42. Minute erstmals in dieser Saison die eigene Mannschaft auspfiff. Das durften die Gäste durchaus als Kompliment für ihr eigenes Wirken verstehen. Auch personell war die Situation nicht einfach zu bewältigen gewesen: Nach Clebers Platzverweis stand kein weiterer Innenverteidiger mehr zu Verfügung, weil Johan Djourou verletzt fehlte. Also ging der bis dahin oft enttäuschende Schwede Albin Ekdal zurück in die Viererkette - und machte eins seiner besten Spiele für den HSV.

"Wie wir uns alle gegenseitig unterstützt haben, das war überragend" , befand Lewis Holtby später strahlend in der Interview-Zone. Lasogga sagte: "Jeder hat die Extra-Meter für den Kollegen mitgelaufen, deshalb war der Punkt am Ende nicht mal unverdient."

Keine Torchance und immer noch Vorletzter

Dass die Hamburger nahezu gänzlich auf Offensivaktionen verzichteten und in 90 Minuten keine Torchance hatten, war angesichts der langen Zeit in Unterzahl natürlich verständlich. Für die Zukunft muss Gisdol aber beweisen, dass er auch hier die Qualität wecken kann, die Labbadia aus diesem Kader nicht mehr herauszuholen vermochte. Der eine Punkt war dafür vielleicht ein Mutmacher. Aber die Tabelle weist den HSV nach wie vor auf einem Abstiegsplatz aus - mit erst zwei erzielten Toren.