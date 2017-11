Die Trainer hatten das Wort, und sie fassten das Topspiel der Bundesliga aus ihrer Sicht gut zusammen. "Heute waren wir keine Spitzenmannschaft", sagte Dortmunds Peter Bosz. Jupp Heynckes antwortete auf die Frage, ob der FC Bayern schon meisterliche Form gezeigt habe: "Nein."

Die Antwort fiel Heynckes deutlich leichter, denn die Münchner gewannen mit 3:1 in Dortmund und verschlimmerten damit die Bilanz des BVB zwischen den Länderspielen. Nur einen Punkt holte die Borussia aus vier Bundesligapartien. Die Tordifferenz von 7:12 für diese Spiele führt bei der Fehleranalyse schon auf den richtigen Weg.

Vorsichtigerer Ansatz im 4-2-3-1

Was sich in der Champions League gegen Topmannschaften wie Tottenham Hotspur und Real Madrid schon andeutete, zeigte sich dann auch in der Liga gegen Leipzig (2:3), danach sogar gegen Gegner aus der Mittelklasse - 2:2 bei Eintracht Frankfurt und 2:4 bei Hannover 96.

So stur, wie Bosz zu sein schien, war er dann doch nicht. Er modifizierte sein 4-3-3-System in eine Formation, die sich bei Münchner Ballbesitz als 4-4-2 darstellte, bei eigenem manchmal auch, wenn Shinji Kagawa von der Position des "Zehners" nach vorne neben Pierre-Emerick Aubameyang rückte, meistens jedoch als 4-2-3-1. Gonzalo Castro spielte neben Julian Weigl im defensiven Mittelfeld zurückgezogener als sonst auf der "Acht". Zudem zog sich der BVB in der gesamten Formation weiter zurück als gewohnt, verzichtete auf das sonst übliche Angriffspressing und wollte dadurch weniger anfällig gegen Konter sein.

München mit Überzahl auf rechter Angriffsseite

Die Bayern spielten aus einer 4-1-4-1-Formation heraus. Dabei fiel auf, dass Kingsley Coman von der linken Seite des Mittelfeldes häufig einrückte, um außen für David Alaba Platz zu machen, der eine entscheidende Schwäche der Dortmunder Aufstellung ausnutzte. Marc Bartra, der zunächst als Rechtsverteidiger spielte, hat dort noch Orientierungsprobleme, davor spielte mit Andrej Jarmolenko ein Stürmer, der die Defensivaufgaben vernachlässigte.