Wolfsburg wie eine Heimmannschaft

Derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass sich alle Wolfsburger nach einer langen Irrfahrt durch die Saison mit einigen mannschaftsinternen Querelen nun wieder in nur eine Richtung bewegen, saß derweil zwei Etagen höher im Leverkusener Stadion und gab Auskunft über seine Befindlichkeiten. Auch Trainer Andries Jonker wirkte trotz des kuriosen Spielverlaufs mit den wechselnden Führungen recht zufrieden mit der taktischen Umsetzung seiner Anweisungen. "Wir hatten das Gefühl, da war mehr drin" , sagte er.

Der VfL war die dominante Mannschaft in Leverkusen und trat von Beginn an wie ein Heimteam (über 53 Prozent Ballbesitz) auf. Nach seinem Amtsantritt im Februar hatte der Niederländer das 3-5-2-System seines Vorgängers Valerien Ismael auf ein 4-2-3-1-System umgestellt.

Die Besonderheit bei Jonker: Vor allem die Außenverteidiger stehen bei Ballbesitz so nah an den Außenlinien und rücken gleichzeitig so weit vor, dass sie auch als zusätzliche Außenstürmer durchgehen könnten.

Der VfL hat wieder Spaß am Fußball

Das führte in Leverkusen häufig zu der außergewöhnlichen Konstellation, dass die beiden Innenverteidiger Luiz Gustavo und Robin Knoche die alleinige Absicherung bildeten und sich die übrigen acht (!) Wolfsburger Feldspieler vor allem darauf konzentrierten, das Offensivspiel voran zu treiben und Stürmer Gomez in Szene zu setzen.

Dieser Mut birgt zwar stets das große Risiko in sich, für das schnelle Umschaltspiel des Gegners - etwa dem von Bayer 04 - anfällig zu sein, woraus auch der erste Gegentreffer in Leverkusen resultierte. Doch diese Gefahr nimmt Jonker ob der dadurch erlangten Deutungshoheit auf dem Spielfeld in Kauf.

Dauerhafter Druck auf den Gegner

Mutiger Offensiv-Fußball ist das Credo des 54-Jährigen. "Wir haben in der ersten Hälfte viel zu viele Rückpässe zu unserem Torwart gespielt. Das will ich nicht sehen" , sagte Jonker geradezu exemplarisch.

Und mit der offensiv ausgerichteten taktischen Anordnung auf dem Feld gelang es Jonkers Mannschaft zuletzt nicht nur gegen Bayer 04, mit frühem, geordnetem und durchdachten Pressing sowie energischem Zweikampfverhalten dauerhaft Druck auf den Gegner auszuüben. Das die VfL -Spieler an die Vorgaben des Trainers glauben, zeigte nicht zuletzt die Laufdistanz von insgesamt 116,19 Kilometern (Leverkusen: 113,57).

Jonkers Taktik funktionierte gegen eine lange Zeit überfordert wirkende Leverkusener Mannschaft nahezu perfekt. Die Statistik wies 18 Schüsse auf das gegnerische Tor aus (Bayer 04: 8).

Ein Mario Gomez reicht nicht

Ein Hindernis im Spiel des VfL kristallisierte sich dann aber doch heraus, auch wenn dies erst auf den zweiten Blick zum Vorschein trat: Trifft Gomez nicht, trifft derzeit keiner seiner Kollegen. Der Angreifer hat bislang zwölf Treffer erzielt. Allein sechs in den vier Partien unter Jonker. Der nächstbeste Schütze ist Yunus Malli, der sechsmal getroffen hat - allerdings noch für Mainz 05 in der Hinrunde. Und: Nur rund elf Prozent der Torchancen nutzen die VfL-Spieler zu Toren (26).

Die Effizienz der Mannschaft vor dem gegnerischen Tor ist weiterhin zu schwach, was einen aufgrund der Überlegenheit eigentlich verdienten Auswärtserfolg im Rheinland verhinderte. "Dass kein anderer die Chancen verwertet, ist ein großes Problem" , sagte Jonker. "Deswegen hoffe ich, dass das Märchen von Mario weitergeht."