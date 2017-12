Es wurde viel diskutiert, vor allem auch über die Fitness der Spieler von Borussia Dortmund. Alle Werte, so ließ der Verein verbreiten, seien in Ordnung. Der Eindruck, dass es in der letzten halben Stunde an den körperlichen Voraussetzungen fehle, um den Gegner Paroli zu bieten, sei nicht mit Fakten zu belegen.

Am Samstag (02.12.17), nach dem 1:1 bei Bayer Leverkusen, verstummte diese Diskussion, denn zum ersten Mal in dieser Saison verließ der BVB nach einem Rückstand den Platz nicht als Verlierer. Er gewann sogar die zweite Halbzeit mit 1:0. "Das war wichtig" , sagte Trainer Peter Bosz, der von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc eine Arbeitsplatzgarantie erhielt, allerdings wurde nichts zum zeitlichen Rahmen gesagt. Kapitän Marcel Schmelzer sah einen "Schritt in die richtige Richtung" .

Statistik spricht gegen Dortmund

Die Werte allerdings, die man auf der Webseite bundesliga.de einsehen kann, sollten dem BVB gerade nach dem als Lichtblick empfundenen Unentschieden zu denken geben. Leverkusen lag in allen Kategorien vorn (Durchschnittsgeschwindigkeit, Sprints, intensive Läufe, schnelle Läufe). Allein bei der Gesamtdistanz kamen die Dortmunder mit 117:116,3 Kilometern auf einen besseren Wert. Der erklärt sich allerdings leicht, denn die Leverkusener waren ab der 41. Minute nach dem Platzverweis für Wendell nur noch mit zehn Spielern auf dem Platz.

Die Rote Karte markierte einen Wendepunkt in der Partie. Bis dahin waren die Leverkusener deutlich überlegen, trugen ihre Angriffe mit Tempo vor und kamen zu guten Möglichkeiten. In der Defensive gab es kaum Probleme, weil Trainer Heiko Herrlich auf ein geeignetes Konzept gesetzt hatte. Er stellte seine Mannschaft bei Ballbesitz der Dortmunder in einem ziemlich tiefen 5-4-1 auf und legte damit ein Defizit des BVB offen. Der Borussia fehlt das Tempo im Spielaufbau, sowohl bei den Pässen wie auch bei den Spielern. Bei Nuri Sahin ist bekannt, dass es ihm an Dynamik fehlt. Dass er mit einer Höchstgeschwindigkeit von 26,7 Stundenkilometern schneller als Julian Weigl gemessen wurde, der auf erschütternde 25,4 km/h kam, zeigt den Leistungseinbruch bei dem in der vergangenen Saison noch hochgelobten Mittelfeldspieler.