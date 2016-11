BVB trauert um "Aki" Schmidt

"Aki Schmidt war ein schwarzgelbes Aushängeschild, hat mit dem BVB Meisterschaften gefeiert und den DFB-Pokal gewonnen. Borussia Dortmund ist unendlich traurig über den Verlust eines großartigen Borussen" , sagte BVB-Präsident Reinhard Rauball.

Acht Tore für die Nationalmannschaft

Zwischen 1957 und 1964 kam der gebürtige Dortmunder 25 Mal für die Nationalmannschaft zum Einsatz und erzielte dabei acht Tore. 1958 wurde er mit der Nationalmannschaft Vierter bei der WM in Schweden. Als Trainer war Schmidt viermal beim SSV Jahn Regensburg angestellt, zudem saß er bei Kickers Offenbach, Preußen Münster und dem FK Pirmasens auf der Bank.

Der gelernte Stahlarbeiter war 1956 vom Dortmunder Vorortverein SpVgg Berghofen zur Borussia gewechselt. Von 1997 bis 2007 war er Fanbeauftragter bei Borussia Dortmund, bis zuletzt hatte er Führungen durch das Westfalenstadion geleitet. Außerdem gehörte er dem Ältestenrat an. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Klubs am 20. November sollte Schmidt für 60 Jahre Mitgliedschaft beim BVB geehrt werden.

Watzke: "Sehr enger Draht"

"Ich erinnere mich an viele sportliche Sternstunden dieses unfassbaren Fußballers und an wunderbare Momente, die wir auch in den vergangenen Jahren miteinander verbracht haben. Aki und mich hat nicht nur der gemeinsame Spitzname verbunden, sondern auch ein sehr enger Draht zueinander" , erklärte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

