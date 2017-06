Gold Cup endet erst am 26. Juli

Aufgrund der regen Tätigkeiten auf dem Transfermarkt dürfte es in den kommenden Tagen und Wochen noch Verschíebungen geben. So gilt Mikel Merino von Borussia Dortmund, der in den Kader von Spaniens U21 berufen wurde, als Kandidat für einen Wechsel, möglicherweise eine Leihe.

Der BVB stellt fünf Spieler ab, genau wie Hertha BSC . Bei den Dortmundern wird mit Christian Pulisic aber wahrscheinlich auch noch ein Profi hinzukommen, der für den Gold Cup nominiert wird. Er ist der einzige Bundesligaspieler, der im vorläufigen Kader der USA auftaucht, aus dem Nationaltrainer Bruce Arena bis zum 27. Juni seine endgültige Wahl treffen muss.

Fabian Johnson von Borussia Mönchengladbach fehlen in der 40 Spieler umfassenden Liste, genau Bobby Wood vom Hamburger SV und John Brooks, der von Hertha BSC zum VfL Wolfsburg wechselt. Ihre neuen Trainer wird das freuen, denn das Finale des Gold Cups wird erst am 26. Juli gespielt. Gut zwei Wochen später wird die erste Runde des DFB -Pokals ausgetragen, bevor die Bundesliga am 18. August mit einem Heimspiel des Meisters FC Bayern beginnt.

Stand: 12.06.2017, 12:00