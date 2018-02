So blieb das Spiel bis in die Nachspielzeit hinein spannend, ehe Hamburgs Rick van Drongelen den Ball gegen Götze leichtfertig verlor, und der BVB über Schürrle umschaltete. Dessen Traumpass landete wieder bei Götze, der über Mathenia hinweg per Lupfer traf (90.+2).

Borussia Dortmund empfängt schon am Donnerstag (15.02.2018) in der Europa League Atalanta Bergamo, ehe der BVB-Tross drei Tage später in Gladbach antreten muss. Für den Hamburger SV geht es am nächsten Samstag (17.02.2018) mit einem Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen weiter.