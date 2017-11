Borussia Dortmund setzt vorerst weiter auf Peter Bosz. Auf der Jahreshauptversammlung des Bundesligisten am Sonntag kündigte Hans-Joachim Watzke an, die Zusammenarbeit mit Bosz fortzusetzen, nahm den Trainer aber mit deutlichen Worten in die Pflicht. "Ich habe die klare Erwartung an dich, Peter, dass ihr in dieser Woche alles auf den Prüfstand stellt, jeden Stein umdreht. Wir müssen wieder ganz schnell zurück in die Erfolgsspur. Die Champios-League-Qualifikation steht über allem", sagte der BVB-Geschäftsführer.

Der Appell von Watzke konnte die schlechte Stimmung jedoch nur bedingt vertreiben. Die Verärgerung über das 4:4 am Vortag im historischen Revierderby, in dem die Borussia eine 4:0-Pausenführung leichfertig verspielte, bekamen Bosz und die Profis deutlich zu spüren. So wurde die Mannschaft bei der Versammlung in der Westfalenhalle von den meisten der 1066 anwesenden Mitglieder mit Pfiffen empfangen.

Video starten, abbrechen mit Escape Bosz: "Nie aufgeben, das werde ich auch als Trainer nicht machen" | Sportschau | 25.11.2017 | 01:43 Min. | Verfügbar bis 25.11.2018 | Das Erste

BVB nach furiosem Start in der Krise

"Zwei Punkte aus zwei 1:1 gegen APOEL Nikosia: Das ist schlicht und einfach nicht zu ertragen", klagte Watzke. Die Aufarbeitung aber erfolge "konstruktiv, mit Ruhe und Besonnenheit. Es ist nicht alles beschissen hier."

Bosz (54) hatte zu Saisonbeginn den entlassenen Thomas Tuchel ersetzt. Nach einem grandiosen Start mit souveräner Tabellenführung hat der BVB sechs Bundesligaspiele in Folge nicht mehr gewonnen und ist in der Tabelle weit abgerutscht.

sid/dpa | Stand: 26.11.2017, 13:50