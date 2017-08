So lief die vergangene Saison

Mit hohen Erwartungen gestartet, dümpelte Leverkusen den größten Teil der letzten Saison in der unteren Tabellenregion herum. Die schwache Punkteausbeute kostete Trainer Roger Schmidt schließlich den Posten. Nach einer 2:6-Niederlage gegen Dortmund übernahm Tayfun Korkut, um die Werkself in den ausstehenden Begegnungen auf die Erfolgsspur zurückzuführen.

Doch auch unter Korkut waren die Leistungen mäßig. Schwer wog dabei der Ausfall von Hakan Calhanoglu, der wegen eines Transfervergehens aus der Vergangenheit zu einer viermonatigen Sperre verdonnert wurde.

Das Ziel, unter Korkut noch die internationalen Plätze zu erreichen, wurde klar verfehlt. Die Mannschaft musste sogar bis zum vorletzten Spieltag um den Klassenverbleib zittern. Am Ende landete Bayer mit 41 Punkten auf Tabellenplatz zwölf. Eine Bilanz, mit der in Leverkusen niemand zufrieden war. Deshalb musste Korkut nach einem nur elf Partien andauernden Gastspiel seinen Platz nach Saisonende wieder räumen.

Immerhin einer von wenigen Lichtblicken war Kai Havertz. Der 18-jährige Angreifer setzte sich trotz Abiturprüfungen in der Rückrunde dank enagierter Leistungen in der Leverkusener Startelf fest.

Wer kommt, wer geht?

Wiedervereint: Die Bender-Zwillinge schnüren in Zukunft bei Bayer gemeinsam die Fußballschuhe

Spielgestalter Calhanoglu wurde vom AC Mailand verpflichtet. In Ömar Toprak verlor Bayer auch seinen Abwehrchef an Ligakonkurrent Borussia Dortmund. Stürmer Chicharito kehrte dagegen in die Premier League zurück und wird künftig für West Ham United auf Torejagd gehen.

Dafür werden in Leverkusen künftig zwei Benders auflaufen. Sven Bender, der Zwillinsgbruder von Kapitän Lars, wechselte von Borussia Dortmund zu Bayer und soll die Lücke füllen, die der Wechsel von Toprak in der Innenverteidigung hinterlassen hat. Seine Optionen im Mittelfeld erweiterte Leverkusen mit der Verpflichtung des Augsburgers Dominik Kohr, dem beim 3:0-Erfolg im Pokalspiel gegen den Karslruher SC prompt der erste Pflichtspieltreffer im Bayer-Trikot gelang.

Trainer Heiko Herrlich: "viel Bereitschaft, wenig Jammern"

Heiko Herrlich führte Jahn Regensburg in zwei Spielzeiten von der Regionalliga in die 2. Bundesliga. Für Sportdirektor Rudi Völler war das ein überzeugendes Arbeitszeugnis und er stellte Herrlich im Juni als neuen Trainer vor: "Er brennt. Er war ja schon Spieler hier, wir kennen uns seit Jahren. Seine Entwicklung als Trainer macht jeden hellhörig."

Trotz einer durchwachsenen Testspiel-Bilanz fiebert der neue Bayer-Trainer dem Saisonauftakt gegen Rekordmeister FC Bayern München entgegen. "Was kann es Schöneres geben, als am ersten Spieltag vor einem Millionen-Publikum beim deutschen Meister anzutreten."

Mit der Sommervorbereitung war Herrlich zufrieden. " Das waren anstrengende Wochen mit hartem Training, viel Bereitschaft und wenig Jammern" , lobte er das Engagement seines Teams.

Erwartungen an die neue Saison

Hinter den favorisierten Bayern und Borussia Dortmund tummelt sich eine ganze Schaar an Mannschaften, die auf die weiteren Europapokal-Plätze schielen. "Die internationalen Plätze sind unser Ziel, da mache ich gar keinen Hehl draus" , untermauert Völler die Ansprüche der Werkself.

Der Leverkusener Kader hat durch die Abgänge von Toprak, Calhanoglu und Chicharito auf den ersten Blick an Qualität verloren. Doch in der vergangenen Saison hinkten vielversprechene Spieler wie Kevin Volland, Charles Aránguiz oder Karim Bellarabi ihrer Normalform hinterher oder fielen verletzunsbedingt aus. Außerdem fällt in dieser Saison die Dreifachbelastung weg.

Deshalb verfügt Bayer immer noch über genügend Potential, um im Kampf um die internationalen Plätze mitmischen zu können. Es wird die Aufgabe von Herrlich sein, dieses Potential auszuschöpfen.

Stand: 16.08.2017, 10:03