Arminias neues Abwehrzentrum

An den 14. Mai dieses Jahres denken sie in Bielefeld gerne zurück. Eintracht Braunschweig war damals zu Gast auf der Bielefelder "Alm". Die Arminia stand zwei Spieltage vor Serienschluss mit dem Rücken zur Wand, der Abstieg war ganz nah. Dann brannten die Bielefelder unter dem damals neuen Trainer Jeff Saibene ein Fußball-Feuerwerk ab und schossen die desorientierten Braunschweiger mit einem 6:0 aus dem Stadion. Es war der entscheidende Schritt zum Liga-Erhalt für die Arminia.

Duell der Tabellennachbarn

Nun kommt es wieder zum Duell Bielefeld gegen Braunschweig an diesem Freitag (17. November, 18.30 Uhr). Die Ausgangslage ist für die Bielefelder wesentlich entspannter als im Mai, zumindest beim Blick auf die Tabelle. Die Arminia als Tabellen-Neunter und Braunschweig als Zehnter sind Tabellennachbarn. Nach zuletzt eher tristen Wochen stünde den Ostwestfalen allerdings ein Heimerfolg gut zu Gesicht. Mit dem 1:1 in Aue stoppte der erfrischend in die Saison gestartete DSC eine Serie von zuvor drei Niederlagen. Braunschweig verlor die letzten vier Partien nicht, verbuchte dabei allerdings auch nur einen Sieg.

Beim Vorhaben, endlich wieder Zuhause zu jubeln, müssen die Bielefelder allerdings personell etwas improvisieren. Die Stamm-Innenverteidigung fällt aus. Kapitän Julian Börner sah in Aue die fünfte Gelbe Karte, Brian Behrendt muss noch seine Rot-Sperre absitzen. Erste Alternative für einen der beiden Posten im Abwehrzentrum ist Stephan Salger. Daneben könnte ein Nachwuchsmann sein Saison-Debüt feiern. Henri Weigelt, Eigengewächs und erst 19 Jahre jung, winkt gegen Braunschweig sein erster Startelf-Einsatz für die Arminia. Vergangene Saison feierte der Jung-Profi am 25. Spieltag mit der Einwechslung gegen Kaiserslautern sein Profidebüt.

Null Bedenken bei jungem Weigelt

"Ich bin hundertprozentig überzeugt von ihm ", sagte Jeff Saibene nach dem Testspiel in Mönchengladbach (1:4) vergangene Woche. Weigelt habe sehr viel Sicherheit gezeigt und Ruhe in den Zweikämpfen bewiesen, berichtete Arminias Trainer. Saibenes Aussagen lassen also auf eine Nominierung Weigelts schließen: "Ich habe null Bedenken. Man muss auch mal mutig sein. Henri gehört zum Kader, er ist im Verein ausgebildet worden. Er hat das Zeug, über Jahre bei Arminia in der Innenverteidigung zu spielen ."

Oder entscheidet sich Trainer Saibene doch für mehr Erfahrung? Alternativ könnte Saibene auch einen der Außenverteidiger (Nils Teixeira, Florian Hartherz, Florian Dick) in die Mitte beordern oder einen der Sechser (Manuel Prietl, Tom Schütz, Konstantin Kerschbaumer) zurückziehen. In jedem Fall deuten die Vorzeichen eher nicht auf ein Torfestival hin wie damals im Mai.

