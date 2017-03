WM 2022 - ARD im Zweifel für den Wintersport

"Wir haben uns entschieden, im Zweifel Live-Bilder vom Wintersport zu zeigen ", erklärte ARD-Pressesprecher Wilfried Obermann nach einer Sitzung mit dem Deutschen-Skiverband.

Quoten entscheiden - zugunsten des Wintersports

Siegerehrung WM 2014

Das bedeute, dass von einigen WM-Spielen nur eine Halbzeit oder einige Ausschnitte zu sehen sein werden. Die Wintersport-Höhepunkte gibt es dagegen komplett und in voller Länge - natürlich mit ausführlichen Analysen, Experten-Gesprächen und Hintergrund-Berichten.

Als Grund nennt die ARD unter anderem die hohen Einschaltquoten im Wintersport. "Vier Millionen beim Biathlon, da kommt ein WM-Spiel zwischen Frankreich und der Türkei lange nicht heran ", so Obermann. "Wir sind überzeugt davon, im Sinne des Zuschauers zu handeln."

Tolles Programm mit Schnee und Eis

Laura Dahlmeier (im Vordergrund) beim Massenstart in Nove Mesto

Denn vor allem im Dezember stünden besonders quotenträchtige Wintersport-Wettkämpfe auf dem Programm: "Ski alpin in Val d‘Isere, die Tour de Ski der Langläufer und Rodeln am Königssee finden traditionell ein sehr breites und begeistertes Publikum" , sagte Obermann.

Außerdem habe der Wintersport weitreichende Zugeständnisse gemacht. "Wir bekommen nach den Rennen uneingeschränkten Zugang zu den Sportlern und dürfen einzelne Athleten sogar mit Helm- bzw. Mützenkameras ausstatten ", erklärte Obermann weiter.

Split-Screen bei Topspielen?

Der Deutsche Ski-Verband zeigte sich nach der Entscheidung erfreut. "Wir haben tolle Wettkämpfe im Programm, die die Zuschauer seit Jahren faszinieren“ , so der DSV in einer ersten Stellungnahme. Dieses Angebot soll nach dem Willen des Verbandes sogar noch ausgebaut werden. Genauere Angaben machte der DSV nicht, nur so viel: "Wir möchten auch Sendestrecken in der Primetime ab 20.15 Uhr.“

Für die WM in Katar gilt jedoch: die Spiele der DFB-Elf werden auf jeden Fall live gezeigt. Für andere Topspiele - etwa Brasilien gegen England - ist dagegen eine Split-Screen-Technologie im Gespräch. Die ermöglicht es, Fußball und Wintersport zeitgleich auf einem Bildschirm zu verfolgen, allerdings wären die Fußballbilder dann etwas kleiner.

Komplette Spiele "re-live" im Internet

Trost für Fußball-Fans, die trotzdem alle WM-Spiele in voller Länge verfolgen möchten: Derzeit wird überlegt, die Spiele nach Abpfiff "re-live" online zu zeigen.

"Wir prüfen diese Option" , so Obermann, " schließlich sehen wir das Internet weiterhin als geeignetes Überlaufbecken für Berichte, die es nicht ins TV-Programm geschafft haben.“

red | Stand: 01.04.2017, 00:00