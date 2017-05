Thomas Broich - Die wiederentdeckte Liebe zum Fußball

Sportschau | 12.05.2017 | 02:12 Min. | Verfügbar bis 12.05.2018 | Das Erste

Thomas Broich ist kein gewöhnlicher Fußballspieler. Er kam mit den Mechanismen des Fußballs in Deutschland nicht zurecht - und schrieb stattdessen bei Brisbane Roar in Australien Geschichte. Nun steht das nächste Abenteuer an.