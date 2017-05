Infantino verteidigt FIFA, Grindel erneuert Kritik

Tagesschau | 12.05.2017 | 01:17 Min. | Verfügbar bis 12.05.2018 | Tagesschau24

Auf dem FIFA-Kongress in Bahrain wehrt sich Präsident Gianni Infantino gegen die Vorwürfe an den Fußball-Weltverband. Unterdessen erneuerte DFB-Chef Reinhard Grindel seine Kritik am Austausch der Ethikkommission.