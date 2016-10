Fußball-WM 2022 - So schlecht behandelt Katar seine Bauarbeiter

Die Bauarbeiten in Katar für die Fußball-WM 2022 stehen schon lange in der Kritik - Menschenrechtsverletzungen sind eher die Regel. Der Wüstenstaat gelobte Besserung. Doch was hat sich wirklich getan?